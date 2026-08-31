Calaf es vesteix de festa per viure quatre dies de concerts, tradició, espectacles i activitats al carrer
Del 4 al 7 de setembre, el municipi combinarà grans noms de la música catalana, versions, activitats familiars, esport, tradició i cultura popular
Arriba el setembre i també arriba la Festa Major de Calaf. El municipi ja ho té tot a punt per viure del 4 al 7 de setembre, quatre dies per sortir al carrer, trobar-se i celebrar. La programació ha estat pensada per a tots els públics i les entitats hi participen amb prop de 30 activitats.
Abans del seu inici oficial, però, tindrà lloc el dimecres 2 la cloenda de la temporada de "sardanes a la fresca" amb Lluïsos Cobla i organitzada pels sardanistes de Calaf.
La celebració donarà el tret de sortida l’endemà amb el pregó a la plaça dels Arbres i el concert inaugural de Quartet Mèlt, que proposaran un viatge emocional a la diversitat i riquesa de la cultura musical de la terra. Seguidament, posaran la cirereta a la nit el grup manresà de versions, Mitjanit.
El dissabte 5 al matí es podrà gaudir del torneig de botifarra, l’espectacle itinerant «Le Petit Théâtre ambulant» o d’activitats esportives com el torneig de tennis taula i el partit amistós de bàsquet. Al migdia arribarà el vermut musical, el concurs internacional de tir de pinyol d’oliva i el concurs de paelles.
A la tarda hi haurà més música i esport amb el partit de l’U.E. Calaf masculí, el partit de vòlei amistós i el concert familiar ‘xiulant’ amb Xiula, seguit de la cercavila de gegants. Entrada la nit, el correbars i el teatre «Embolicat que fa fort» donaran pas a un dels moments més esperats: la programació musical. Miki Núñez i Sexenni encapçalaran la nit, que acabarà amb una sessió del DJ calafí Buzii.
Diumenge 6 despertarà la festivitat amb el torneig d’escacs. Les activitats matinals continuaran amb jocs infantils, el concert vermut, la missa solemne, la ballada metredansa i balls tradicionals. La tarda iniciarà ben refrescant amb la festa de l’escuma i l’escalabirres, una activitat que posarà a prova l’equilibri i el vertigen dels participants. I com és costum, el dia acaba amb propostes musicals com el ball i concert Metropol Orquestra, el bingo musical i el grup de versions Zàping Catalonia. A més, diumenge a la tarda torna a haver-hi sessió de teatre i al vespre el correfoc.
La celebració finalitza dilluns amb sardanes Cobla la Nova Vallès, el ball i concert de l’orquestra Rosaleda i el castell de focs, que posa punt final a quatre dies d’activitats.
En matèria de prevenció i sensibilització, la Festa Major comptarà amb un Punt Lila amb personal especialitzat. Aquest any, a més, al Punt Lila es podran trobar tapagots especials dissenyats amb motiu de la Festa Major.
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