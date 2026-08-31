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Els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabi detingut per l'atac islamòfob de fa un mes

Malgrat la gravació en vídeo de dos joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions

La porta de la mesquita amb la creu pintada i la carn de porc al terra

La porta de la mesquita amb la creu pintada i la carn de porc al terra / Mesquita de la Pau de Vilanova del Camí

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Eduard Font Badia

Manresa

Els responsables de la mesquita de Vilanova del Camí temen que ningú acabarà detingut per l'atac islamòfob a la façana de l'edifici de culte. Malgrat que hi ha una gravació en vídeo de dos joves pintant la façana de la mesquita, de moment no s'han produït detencions, i ja fa més d'un mes que es van produir els fets.

Una gravació de les càmeres de seguretat de l'edifici mostra com dues persones encaputxades van fer els grafitis la nit del divendres 24 al dissabte 25 de juliol. La mesquita va aparèixer amb dues pintades, una amb la paraula "remigració", i l'altra, a la porta de fusta, amb una creu cristiana. A més a més, els autors van dipositar a terra uns trossos de carn de porc. Els fets van ser denunciats davant dels Mossos per la comunitat islàmica de Vilanova del Camí, i van provocar nombroses mostres de rebuig a l'acció islamòfoba per part d'entitats com la Comissió Islàmica d'Espanya, o l'Observatori per la Llibertat Religiosa i de Consciència. També per part de l'alcaldessa de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte, qui va condemnart enèrgicament l'atac "en un municipi com Vilanova del Camí que sempre ha estat acollidor".

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Segons Cherkaoui el Jouhari, secretari de la comunitat islàmica de Vilanova del Camí, "ara ja fa molts dies que van passar els fets i ens temem que la policia no hagi trobat prou indicis per a identificar els responsables". Així i tot, "mantenim la total confiança en la investigació dels Mossos d'Esquadra", i confien que passat "el període de vacances es torni a reactivar tot plegat i puguem acabar sabent qui ho va fer".

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