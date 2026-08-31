Miki Núñez i Sexenni, plats forts de la programació musical de la diada de Calaf
Els artistes protagonitzaran les actuacions destacades, que completaran la festa plena d’activitats i propostes per a tots
L’aposta musical de Calaf no deixarà cap dia buit de ritme durant aquesta Festa Major. Entre els grans reclams de l’edició d’enguany, el terrassenc Miki Núñez i el grup lleidatà Sexenni, encapçalaran la nit de dissabte 5 de setembre.
Miki Nuñez, un dels artistes més destacats de l’escena catalana amb èxits com Escriurem o la Venda, presentarà al municipi anoienc el seu nou espectacle per al 2026. A partir de les 23.30 h a la plaça dels Arbres, l’artista oferirà una posada en escena renovada, plena de força i energia i amb un directe vibrant carregat d’efectes visuals. Durant la gran actuació el terrassenc combinarà els seus grans èxits amb nous llançaments.
I la nit de dissabte tot just acabarà de començar, perquè la música continuarà amb Sexenni, una de les bandes amb més projecció del moment. Els de Lleida presenten el seu EP, Només Música!, amb col·laboracions destacades com Sidonie, Svetlana i el mateix Miki Nuñez. El grup compta amb reconeixements com al Millor Disc de Pop-Rock als Premis Enderrock 2026 i l’èxit recent de la cançó Televisió.
La programació musical de la Festa Major, però, anirà molt més enllà. Divendres 4 de setembre, després del pregó a la plaça dels Arbres, Quartet Mèlt inaugurarà els concerts i la nit es tancarà amb Mitjanit, que portarà un repertori de versions festives i reivindicatives de ska, rock, pop i folk català.
Dissabte a la tarda, Xiula serà protagonista amb l’espectacle familiar Xiulant, una proposta que combina música, humor i valors. I, després dels concerts de Miki Núñez i Sexenni, el DJ calafí Buzii posarà el punt final a la jornada amb hits del moment.
Diumenge 6, la música continuarà amb la Metropol Orquestra, que oferirà concert i ball, mentre que al vespre serà el torn de Zàping Catalonia, amb un repertori de grans èxits i versions. Finalment, dilluns 7 de setembre, les sardanes de la Cobla La Nova Vallès, el concert i ball de l’Orquestra Rosaleda i el tradicional castell de focs posaran el punt final a quatre dies de Festa Major.
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