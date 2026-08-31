Sant Martí de Sesgueioles vol activar la pràctica de l'esport a partir de la renovació de la pista poliesportiva
La millora del paviment i de les tanques dona més seguretat als usuaris de la instal·lació
Regió7
Sant Martí Sesgueioles ha estrenat la renovació de la pista poliesportiva, amb la qual cosa pretén dinamitzar la pràctica esportiva. Les instal·lacions es van posar en funcionament el dia 22 d'agost amb un torneig de futbol sala, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles i el Bar El Tragu, i amb la col·laboració de la tècnica d’Esports de la Mancomunitat de l’Alta Segarra.
Les obres de millora de la pista poliesportiva han permès actuar tant en el paviment com en les tanques de l’equipament, millorant-ne les condicions d’ús i seguretat. Una part de les actuacions s’ha pogut finançar gràcies al Programa sectorial per finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació d’equipaments esportius municipals de la Diputació de Barcelona.
En el marc d’aquest programa, l’Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles ha rebut una subvenció total de 27.496,59 euros, distribuïda en dues anualitats: 12.923,40 euros corresponents a l’any 2025 i 14.573,19 euros corresponents a l’any 2026.
Aquesta subvenció ha permès finançar el canvi de les tanques de la pista poliesportiva, així com incrementar-ne l’alçada en les zones situades darrere de les cistelles i contribuir a la renovació del paviment de la instal·lació.
El canvi del paviment també s’ha finançat amb els 20.375 euros atorgats a través del Pla de Xoc de la Generalitat de Catalunya, una línia d’ajuts destinada a finançar actuacions de modernització i condicionament de les instal·lacions esportives públiques de la Xarxa Bàsica durant el període 2025-2029.