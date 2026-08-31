Troben dues granades de morter de la Guerra Civil mentre reformaven una caseta a Sant Martí de Tous
Els artefactes, que encara contenien càrrega explosiva, van ser retirats i destruïts de manera segura pels especialistes dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra
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Un ciutadà ha localitzat aquesta setmana dues granades de morter de la Guerra Civil mentre feia obres de reforma en una caseta de la seva propietat a Sant Martí de Tous (Anoia). Els artefactes, malgrat els anys transcorreguts, encara contenien càrrega explosiva.
Davant la troballa, els especialistes dels TEDAX dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins al lloc per retirar les granades i procedir a la seva destrucció amb seguretat.
Els Mossos recorden que, en cas de trobar un artefacte que pugui correspondre a munició antiga, no s'ha de tocar ni manipular. Tampoc s'ha d'intentar moure'l o examinar-lo de prop. La policia recomana allunyar-se del lloc amb seguretat, evitar que altres persones s'hi acostin i trucar immediatament al 112.
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