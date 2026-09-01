AFADA reprèn el projecte "Vine a fer el cafè" per donar suport als cuidadors de persones amb demència d'Igualada
Les trobades quinzenals a l’Hospital de dia Sant Jordi ofereixen un espai de conversa i suport mutu amb servei d’atenció domiciliària gratuït
Regió7
"Vine a fer el cafè" torna a Igualada amb l’objectiu d’acompanyar familiars i cuidadors de persones amb Alzheimer o altres demències. El projecte de l'Associació de Familiars d'Alzheimer i Altres Demències de l’Anoia (AFADA) amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i del Consorci Sociosanitari d’Igualada (CSSI), manté el seu objectiu d'oferir un espai proper, sense compromís i obert a tothom, on els cuidadors puguin parlar, expressar-se i escoltar altres persones que viuen situacions similars.
Un dels aspectes que l'entitat torna a destacar especialment és el servei d'atenció a domicili (SAD) gratuït, dut a terme pel Consorci Sociosanitari d'Igualada, que es posa a disposició de manera paral·lela durant l'activitat, encara que amb places limitades. Aquest servei permet que els cuidadors puguin assistir a les sessions amb tranquil·litat, sabent que la persona amb Alzheimer de qui tenen cura queda atesa a casa mentre ells gaudeixen d'un espai propi de descans i suport mutu. Des d'AFADA insisteixen que aquest recurs és clau perquè, sovint, la manca de temps i la dificultat per deixar sola la persona cuidada són els principals obstacles perquè els familiars puguin cuidar-se també a ells mateixos.
Per poder gaudir d'aquest servei, cal trucar prèviament a l'Hospital de dia Sant Jordi per concertar-lo, ja que les places són limitades.
La propera sessió tindrà lloc divendres 18 de setembre a les 15.00 h, a l'Hospital de dia Sant Jordi, centre gestionat pel CSSI. Les trobades continuaran amb la periodicitat habitual, quinzenalment, sempre els divendres de 15 a 16 h, en format de xerrades i trobades informals amb la presència d'una doctora i una treballadora social.
L'activitat és totalment gratuïta i oberta a tothom, i no cal cap mena d'inscripció prèvia ni compromís de continuïtat. Les trobades es fan al carrer Santa Joaquima de Vedruna, 14, d'Igualada, i per a més informació o per reservar el servei d'atenció a domicili, es pot contactar al telèfon 938 06 81 88.
Amb aquesta nova sessió, AFADA i l'Ajuntament d'Igualada reforcen el missatge que dona nom al projecte: "Cuida't aquí i nosaltres cuidem a casa teva", posant el focus en el benestar dels cuidadors, sovint oblidats en l'atenció a les malalties neurodegeneratives.
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