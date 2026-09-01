Igualada Som-hi qüestiona la instal·lació de llums i banderetes a la plaça de l’Ajuntament d’Igualada
El grup municipal reclama informació sobre el contracte, l’afectació patrimonial de l’espai i els permisos per instal·lar els suports a les façanes
Regió7
El grup municipal del PSC (Igualada Som-hi) ha plantejat diversos dubtes sobre la instal·lació de llums, banderetes i un gran pal a la plaça de l’Ajuntament, impulsada pel govern de Junts. El grup de l’oposició reclama informació sobre tres àmbits de l’actuació: les condicions del contracte i els possibles canvis respecte del plec inicial, l’afectació de la instal·lació en un espai amb protecció patrimonial i la relació amb els veïns i veïnes de la plaça, alguns dels quals han expressat la seva oposició al projecte.
El PSC també torna a posar el focus en el cost de la instal·lació, que situa en 100.000 euros i que el grup ja havia qüestionat el mes d’abril. En aquest sentit, Igualada Som-hi preveu presentar diversos requisits d’informació a l’Ajuntament per conèixer els detalls de l’expedient i de l’execució del projecte.
El cap de l’oposició de l’Ajuntament, Jordi Cuadras, diu “Igualada no és un circ. La plaça de l’Ajuntament no és el pati de l’alcalde ni del govern de Junts. És un espai protegit i qualsevol actuació ha de tenir en compte aquesta protecció. Davant de totes les necessitats que hi ha a Igualada, és alarmant que el govern de Marc Castells malgasti 100.000 euros dels impostos dels igualadins i les igualadines per posar llums i banderetes per decorar la plaça de l’Ajuntament durant tres mesos. Demanem explicacions i rigor”. Cuadras afegeix que “aquesta instal·lació no és cap demanda de ningú, no dona resposta a cap necessitat i no soluciona cap dels problemes que té Igualada”.
Segons el PSC, el plec del contracte establia que la instal·lació s’havia de dur a terme entre el 22 de maig i l’1 de setembre. El grup municipal demana explicacions sobre el fet que els treballs s’hagin executat fora d’aquest període i reclama conèixer si aquesta modificació ha comportat algun canvi en les condicions del contracte o alguna compensació econòmica per a l’Ajuntament. Igualada Som-hi també assenyala que el punt 20 del plec indicava que "no es preveu fer cap modificació de contract"».
Pel que fa a la protecció patrimonial, el PSC sosté que la instal·lació podria afectar les determinacions del Pla Especial de Protecció i Conservació del Patrimoni Arquitectònic d’Igualada, aprovat l’any 2004. El grup fa referència especialment a la protecció del conjunt de la plaça i a la intervenció sobre les façanes dels edificis, on s’han instal·lat suports per a les llums i les banderetes. El PSC reclama conèixer quins informes tècnics i autoritzacions s’han emès en relació amb aquesta actuació.
Un tercer àmbit que planteja el grup municipal és la relació amb els residents de la plaça. El PSC recorda que l’Associació de Residents de la Plaça de l’Ajuntament (ARPA) ha expressat públicament la seva oposició a la instal·lació durant els darrers mesos. En aquest sentit, Igualada Som-hi també demana informació sobre els permisos o autoritzacions necessaris per intervenir en les façanes dels edificis.
El grup socialista ha anunciat que presentarà diversos requisits d’informació a l’Ajuntament per accedir a la documentació relativa al contracte, als possibles canvis en la seva execució, a l’expedient del projecte i als informes tècnics vinculats a l’actuació. També ha avançat que estudia posar l’actuació en coneixement de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat per valorar-ne l’afectació sobre la protecció patrimonial de la plaça.
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