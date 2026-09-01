Tallada l'A-2 a Jorba en sentit Barcelona per un camió bolcat
Es registren tres quilòmetres de cua en ambdos sentits
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Regió7
Manresa
Un camió que ha bolcat ha obligat a tallar l'A-2 a Jorba en sentit Barcelona aquest dimarts al migdia. El sinistre, que s'ha produit al voltant d'1/4 d'1, ha provocat tres quilòmetres de retencions en ambdos sentits.
Segons fonts del Servei Català de Trànsit, s'efectuen desviaments per la sortida 543 cap a l'N-IIa.
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