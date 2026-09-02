Igualada commemorarà la Diada Nacional de Catalunya amb Jaume Clotet com a protagonista de l’acte institucional
La programació inclourà la tradicional hissada de la Senyera, una ballada de sardanes i els Premis al Compromís Cultural d’Òmnium Anoia al llarg del mes de setembre
Regió7
Igualada es prepara per celebrar la Diada Nacional de Catalunya amb un programa d’activitats que s’estendrà durant el mes de setembre i que tindrà com a acte central la commemoració institucional del dimecres 9 de setembre. La jornada comptarà amb la participació de l’historiador, periodista i escriptor Jaume Clotet Planas, que oferirà la conferència institucional, i amb la tradicional hissada de la Senyera davant de l’Ajuntament.
L’acte començarà a les 19 h al Saló de sessions de l’Ajuntament d’Igualada amb la conferència “El 12 de setembre de 1714; el país que tenim”, a càrrec de Jaume Clotet Planas. Llicenciat en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona i en Història per la Universitat de Barcelona, Clotet és periodista, historiador i escriptor. Al llarg de la seva trajectòria ha estat distingit, entre d’altres, amb el Premi Josep Pla 2024 i el Premi Nèstor Luján de Novel·la Històrica.
A les 20 h, l’activitat es traslladarà a la plaça de l’Ajuntament, on tindrà lloc la recepció d’autoritats i la tradicional cerimònia de la hissada de la Senyera. Els Miquelets d’Igualada faran els honors a les autoritats i, posteriorment, el Cor Exaudio interpretarà Els Segadors, que donarà pas a la hissada de la Senyera, a càrrec de Jaume Clotet.
Un cop hissada la Senyera, el Cor Exaudio oferirà una selecció de cançons populars catalanes. El cor, format per una trentena de dones, va néixer a Igualada l’any 1997 i actualment treballa sota la direcció de Pablo Morales.
Sardanes i compromís cultural durant el setembre
Les activitats de commemoració de la Diada continuaran el dissabte 12 de setembre. A les 18.30 h, la plaça de Cal Font acollirà la Ballada de sardanes de la Diada de l’11 de setembre, amb la participació de la Cobla Mediterrània. L’activitat està organitzada per l’Agrupació Sardanista d’Igualada amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada.
El programa es tancarà el divendres 18 de setembre amb una nova edició dels Premis al Compromís Cultural, organitzats per Òmnium Cultural Anoia. L’acte se celebrarà a les 19.30 h al Teatre Municipal Ateneu i l’entrada serà lliure.
Els guardons reconeixeran enguany persones i col·lectius de la comarca per la seva tasca en defensa de la llengua i la cultura catalanes. En la categoria individual, el premi recaurà en l’actor igualadí Joan Valentí Cortès “Nan”, mentre que el Casal de Calaf serà distingit en la categoria d’entitat o col·lectiu.
A més, aquesta edició dels Premis al Compromís Cultural inclourà una menció especial a la igualadina Carla Junyent Cuatrecases.
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