Més de 500 joves participen en la programació d’estiu d’Igualada
La programació de Joventut tanca una nova edició amb una elevada participació i amb el Focus Jove com una de les novetats més ben acollides
Regió7
Més de 500 joves i adolescents han participat aquest estiu en les activitats organitzades pel Departament de Joventut de l’Ajuntament d’Igualada, en una edició marcada per l’estrena del Focus Jove i per una programació que ha combinat lleure, cultura, art i convivència. La bona resposta a les propostes ha consolidat l’oferta d’activitats d’estiu com un dels espais de trobada del jovent de la ciutat durant les vacances.
La regidora de Joventut, Carlota Carner, ha destacat que, un any més, “la programació ha ofert un ampli ventall d'activitats pensades per donar resposta als interessos dels joves, afavorint espais de trobada, participació i creixement personal durant el període estival”. L'elevada participació posa de manifest, per Carner, “la bona acollida de les iniciatives i referma el compromís del Departament de Joventut amb una oferta de qualitat per al jovent del municipi adaptada a les necessitats i propostes dels joves”.
Carner ha volgut ressaltar que una de les principals novetats d'aquest estiu ha estat el Focus Jove, un nou casal adreçat a adolescents que ha nascut amb l'objectiu d'oferir una alternativa de lleure adaptada als seus interessos. La resposta ha estat molt positiva, amb les places exhaurides setmana rere setmana.
Entre les activitats més destacades també hi ha hagut el RefresCAT, una proposta que combina lleure, convivència i promoció de la llengua catalana. La jornada va incloure una gimcana, bany lliure per combatre la calor i la música del PD Esmolet, que va amenitzar el vespre i va contribuir a crear un ambient festiu, participatiu i plenament en català.
Una altra de les propostes més singulars ha estat el Casal Electra, un casal artístic que ha permès als participants endinsar-se en el món de l'art urbà i que ha culminat amb la intervenció de la caixa de llum situada davant del Museu de la Pell.
Aquesta edició també ha posat de manifest la importància del treball transversal i de la coordinació amb altres departaments i entitats del municipi, fet que ha permès ampliar i enriquir la programació. En aquest sentit, destaquen iniciatives com el casal de Podcast, organitzada conjuntament amb el Departament de Barris i Comunitat; el casal de la JOSA En Clau d'Estiu i el curs de teatre impulsat amb La Tarima, propostes que han contribuït a oferir una programació més diversa i connectada amb els interessos del jovent.
A punt la programació de tardor-hivern
Amb el final de les activitats d’estiu, el Departament de Joventut ja ha posat en marxa la nova programació de tardor-hivern. Aquest dilluns 1 de setembre s’han obert les inscripcions a 40 activitats adreçades al jovent de la ciutat, amb propostes formatives, culturals, de lleure i participació.
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