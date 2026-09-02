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La Rambla de Sant Isidre d'Igualada encara una nova fase de transformació

Després de les actuacions de mobilitat als extrems del carrer, els treballs se centren ara en la il·luminació i l’enjardinament

Obres de millora de la Rambla de Sant Isidre

Obres de millora de la Rambla de Sant Isidre / Ajuntament d'Igualada

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Regió7

Igualada

L’Ajuntament d’Igualada ha reprès aquesta setmana els treballs de remodelació de la Rambla de Sant Isidre, un cop finalitzada la Festa Major. Les obres corresponen a la primera fase del projecte i donen continuïtat a les actuacions que ja es van executar durant el mes de juliol als dos extrems de la rambla, a les cruïlles amb els carrers d’Òdena i de Sant Magí.

En aquella primera actuació, els treballs es van centrar en la millora de la mobilitat en aquests dos punts de la via. Ara, l’obra entra en una nova etapa que posa el focus en la qualitat i el confort de l’espai urbà.

Una de les principals actuacions previstes és la renovació i millora de la il·luminació, amb l’objectiu d’incrementar el confort visual de la rambla. Paral·lelament, també es treballarà en l’enjardinament dels escocells, per incorporar-hi més vegetació i donar al conjunt un aspecte més verd i agradable.

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Amb aquestes actuacions, la remodelació avança amb la voluntat de convertir la Rambla de Sant Isidre en un espai més amable, atractiu i confortable per als veïns i per a les persones que hi transiten.

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