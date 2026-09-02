La Rambla de Sant Isidre d'Igualada encara una nova fase de transformació
Després de les actuacions de mobilitat als extrems del carrer, els treballs se centren ara en la il·luminació i l’enjardinament
Regió7
L’Ajuntament d’Igualada ha reprès aquesta setmana els treballs de remodelació de la Rambla de Sant Isidre, un cop finalitzada la Festa Major. Les obres corresponen a la primera fase del projecte i donen continuïtat a les actuacions que ja es van executar durant el mes de juliol als dos extrems de la rambla, a les cruïlles amb els carrers d’Òdena i de Sant Magí.
En aquella primera actuació, els treballs es van centrar en la millora de la mobilitat en aquests dos punts de la via. Ara, l’obra entra en una nova etapa que posa el focus en la qualitat i el confort de l’espai urbà.
Una de les principals actuacions previstes és la renovació i millora de la il·luminació, amb l’objectiu d’incrementar el confort visual de la rambla. Paral·lelament, també es treballarà en l’enjardinament dels escocells, per incorporar-hi més vegetació i donar al conjunt un aspecte més verd i agradable.
Amb aquestes actuacions, la remodelació avança amb la voluntat de convertir la Rambla de Sant Isidre en un espai més amable, atractiu i confortable per als veïns i per a les persones que hi transiten.
- Carles Vilajosana, de Castellnou de Bages, la víctima del crim del carrer Sant Jaume de Manresa
- Els Mossos identifiquen dues persones per l'apunyalament mortal a Manresa
- Apunyalament mortal a Manresa: els Mossos investiguen la mort d’un veí de Castellnou de Bages al carrer
- Crim de Manresa: què en sabem fins ara de l'apunyalament a Carles Vilajosana?
- Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
- Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
- L’enginyer Xavier Blay, pare de la pregonera de Manresa, serà acomiadat a Sitges
- Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política