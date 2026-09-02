La reforma integral de l'escola Emili Vallès d'Igualada passa dels 300.000 euros previstos inicialment a dos milions
Generalitat i Ajuntament preveuen una actuació integral de la teulada de l'edifici, que obligarà el centre a mantenir-se a La Teneria durant aquest curs i el que sigui necessari mentre durin les obres
La reforma de l’escola Emili Vallès d’Igualada serà finalment una actuació integral estimada en dos milions d’euros i que anirà molt més enllà de la intervenció estructural que inicialment s’havia plantejat. Així ho han explicat dimecres, 2 de setembre, representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Igualada i el mateix centre educatiu en la compareixença municipal celebrada a La Teneria, actual seu provisional de l’escola.
A l’acte hi han participat la directora general de Centres Públics, Montserrat Duran Tauleria; la directora dels Serveis Territorials al Penedès, Marisa Vila Berzosa; l’alcalde d’Igualada, Marc Castells Berzosa; el regidor d’Ensenyament, Josep M. Carpi Cuatrecases, i la directora de l’escola Emili Vallès, Teresa Ramos Tomàs.
Anteriorment, l’Ajuntament havia calculat una obra d’uns 300.000 euros i que es poguessin reprendre les classes al centre a la tardor. A propòsit d'això, la directora general de Centres Públics ha explicat que els estudis previs realitzats han evidenciat que la problemàtica estructural de l’edifici requereix una intervenció en el conjunt de l’escola. Per aquest motiu, la previsió inicial que situava la inversió en uns 300.000 euros, ha augmentat considerablement. "No es farà una reparació, sinó una substitució", ha assenyalat Duran, que ha remarcat que, en tractar-se d’una patologia estructural, la intervenció correspon a la Generalitat.
L’actuació haurà d’intervenir en elements estructurals de l’edifici, concretament en el forjat i la teulada, que es renovaran. Però el projecte també permetrà actualitzar altres elements del centre i adaptar-lo a les necessitats tèrmiques actuals. L'alcalde d’Igualada ha transmès que l'Ajutament també assumeix el compromís de complementar amb recursos municipals la intervenció que executarà la Generalitat, de manera que el projecte no es limitarà a resoldre la patologia estructural, sinó que permetrà actuar també en altres àmbits de l’equipament.
Les obres començaran, previsiblement, el setembre de 2027
No hi ha data prevista de finalització de les obres, però durant aquest curs escolar es redactarà el projecte de reforma. Un cop definit i completat aquest procés, la previsió és que les obres puguin començar el setembre del curs vinent, tot i que encara no hi ha tampoc una data concreta d’inici.
Els alumnes matriculats actualment a l’escola Emili Vallès, continuaran escolaritzats a La Teneria durant tot aquest curs i també durant el temps que sigui necessari del següent.
La directora del centre ha assegurat que, més enllà d’algunes dificultats derivades del trasllat, el funcionament de l’escola no ha patit grans afectacions. Ramos ha explicat que l’adaptació a La Teneria s’ha fet amb normalitat, tot i que l’espai presenta alguns inconvenients, com ara el nombre de lavabos disponibles i el fet que no estiguin adaptats específicament als infants.
El regidor d’Ensenyament també ha assegurat que la situació provisional no ha tingut impacte en la demanda del centre. La preinscripció s’ha mantingut en nivells similars i el nombre d’alumnes continua estable.
Mentrestant, l’Emili Vallès continuarà desenvolupant la seva activitat a La Teneria mentre es redacta el projecte i es prepara una reforma que convertirà l’actuació inicialment prevista en una intervenció integral de més de dos milions d’euros.
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