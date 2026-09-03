Ara Igualada retreu a Marc Castells la instal·lació de banderoles a la plaça de l'Ajuntament "sense consultar"
El grup, que ha anunciat que es presentarà a les properes eleccions municipals, afirma que banderoles i llums no és el que demanen els veïns
Regió7
El portaveu d’ARA Igualada, Xavi Grados, ha criticat el consistori per instal·lar una estructura de llums i banderoles a la plaça de l'Ajuntament sense haver consultat res. Asseguren que ningú ha demanat i que no respon a cap de les necessitats dels veïns de la Plaça de l’Ajuntament.
"Una part important dels balcons de la Plaça de l’Ajuntament fa mesos que reclamen un gir de 180 graus en les polítiques del govern Castells respecte la plaça", assegura el grup en un comunicat. "Les queixes dels veïns -segons explica Ara- fa mesos que exigeixen respecte per l’ordenança de civisme respecte el soroll, poder descansar a les nits i que la Plaça no sigui un aparcament ni una discoteca. Alícia Fernández, portaveu d’ARA Igualada, ha criticat que "enlloc d’escoltar els veïns, el consistori segueix apostant per convertir la Plaça en un circ, on els veïns no hi poden viure pel soroll, que cada vegada té menys comerços i on les terrasses monopolitzen tot l’espai, sigui quin sigui l’acte que s’hi realitza".
Per a Xavi Grados és "ignominiós" que "les banderoles s’instal·lin després de la Festa Major, en una època que la ciutadania té més al cap tornar a la rutina que no pas anar al circ". El portaveu d'aquesta formació ho interpreta com "una improvisació" i reclama "una aposta de veritat pel barri del centre de la ciutat, que està patint un procés de pèrdua de comerços, de manca d’habitatges en bon estat i de pocs equipaments que fa que el centre de la ciutat perdi vitalitat".
La instal·lació, qüestionada
La Plaça de l’Ajuntament "és un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), que està dins del catàleg del Béns Locals de Catalunya, i que cal respectar les seves característiques arquitectòniques", assenyal el portaveu del grup. L’Ajuntament "té la responsabilitat de protegir el BCIL, controlar les obres i intervencions que es fan a la Plaça, evitar la destrucció o alteració de la Plaça i vetllar per la seva conservació". Més enllà de que l’Ajuntament d’Igualada "no ha assumit les responsabilitat que li pertoquen, des d’ARA Igualada es considera que el procediment administratiu que s’ha seguit tampoc ha estat el correcte. En aquest sentit, l’obra s’ha tramitat com un contracte de subministrament, enlloc de com un projecte executiu", assegura el grup Ara Igualada.
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