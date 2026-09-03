El Barri del Xaró porta a l’Ajuntament les al·legacions contra el pla d’asfaltatge de 182.000 euros
L’Associació de Veïns de la Pobla de Claramunt denuncia que el projecte es va aprovar sense incorporar les seves demandes i alerta que les actuacions previstes no resoldran els problemes del barri
Regió7
L’Associació de Veïns del Barri del Xaró ha presentat un plec d’al·legacions contra el projecte executiu de la "Campanya d’asfaltatge a la Pobla de Claramunt 2026", pressupostat en 182.082,18 euros. L’entitat reclama que se’n suspengui l’adjudicació fins que es revisin les deficiències tècniques i legals que, segons els veïns, presenta l’actuació.
L’associació critica especialment que el projecte s’hagi aprovat inicialment el 20 de juliol sense incorporar cap de les demandes que els representants del barri havien traslladat a l’Ajuntament. Els veïns consideren que la reunió mantinguda amb els serveis tècnics municipals el 30 de juny va ser "un acte purament protocol·lari i buit de contingut", ja que, segons la documentació oficial, els amidaments i el pressupost de l’obra ja s’havien tancat aquell mateix matí. Malgrat que el tècnic redactor no va realitzar la signatura digital definitiva del document fins al 14 de juliol (dues setmanes després).
La principal denúncia tècnica dels veïns se centrava en la ineficàcia del projecte per solucionar la deformació de les calçades provocada per les arrels de pins de grans dimensions. El text de l'Ajuntament preveu un "saneig puntual d'arrels", una mesura que els veïns qualifiquen de "pegat inútil".
"Insistir a aplicar una capa d'asfalt de 6 centímetres sobre una base de macadam degradada, sense eliminar els pins que aixequen el paviment o col·locar barreres anti-arrels viàries, és una negligència tècnica que condemna l’obra a degradar-se en menys de dos anys", afirmen des de l’Associació de Veïns.
El 32% dels desperfectes del barri
L'associació de veïns del barri també ressalta l'absència de partides per a la reparació de vorades (les peces exteriors de les voreres). "Un informe encarregat per l'Ajuntament a la Diputació de Barcelona el novembre de 2025 concloïa de forma objectiva que la falta de material entre calçada i vorada representava exactament el 32% dels desperfectes totals del barri. Tot i aquest diagnòstic, el pressupost per a carrers com Corral de la Farga o la Plaça del Xaró es limita només a estendre asfalt, ometent la reposició de vorades degradades", comenten.
Incompliment de la Llei de Residus
Finalment, els veïns fonamenten de forma jurídica que el projecte incompleix de manera directa el Real Decreto 105/2008, en no haver inclòs en el resum del pressupost un capítol segregat i independent destinat a la valoració del cost de la gestió de residus de construcció i demolició.
Per tot plegat, l'Associació de Veïns del Barri del Xaró sol·licita la suspensió de l'adjudicació del projecte fins que s'esmenin aquestes deficiències tècniques i legals, per tal de garantir que els 182.082,18 € de diners públics es destinin a una obra realment eficaç i duradora.
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