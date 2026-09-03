Igualada estrena nova il·luminació a la plaça de l’Ajuntament amb la 60a Botiga al Carrer
La nova estructura de llums s’inaugurarà divendres amb un concert de versions, en el marc dels 30 anys de la festa del comerç local
Regió7
La Botiga al Carrer celebra a Igualada l'edició número 60 amb una programació de dos dies amb una àmplia oferta comercial i un programa farcit d'activitats per a tots els públics. Aquesta fita que commemora tres dècades de la iniciativa per a l'impuls del comerç local es complementarà amb l'aportació per part de l'Ajuntament d'un concert de versions i l'estrena oficial de la nova il·luminació en forma d'envelat a la plaça de l'Ajuntament.
La presentació de la programació d'enguany ha anat a càrrec del regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, i de la presidenta d’Igualada Comerç, Montse Centellas.
Nova il·luminació i concert per donar el tret de sortida
L'edició d'enguany té lloc el divendres 4 de setembre i el dissabte 5. Divendres a la nit, la plaça de l'Ajuntament acollirà un concert de versions a càrrec del grup Correfoc BAND, pensat com un gran pol d'atracció per generar ambient i atraure públic al centre comercial a cel obert.
Mercè ha explicat que el nou element decoratiu de la il·luminació, és una infraestructura mòbil que es munta i desmunta permetent transformar l'espai de la plaça en una zona experiencial adaptant-se a cada època concreta amb l'objectiu de sorprendre i atraure visitants compradors. Alguns exemples en poden ser les llums d'estiu, il·luminació de Nadal o suport per a la realització de mappings.
Marcè, ha explicat que inaugurem aquests llums ara, ja que “l'inici de curs és un moment decisiu en què el comerç necessita una empenta extra per arrancar la temporada de tardor amb força i amb activitat als carrers i places”.
El regidor de Promoció Econòmica també ha subratllat que totes les accions destinades a la festivitat i al centre són “una inversió directa en la dinamització econòmica” i ha destacat l'impacte d'aquesta tipologia d'esdeveniments: “Les dades ho demostren: el 80% dels usuaris de les zones blaves d’aparcament són de fora d'Igualada; creem activitat que atreu compradors de tota la comarca”.
Per acabar, el regidor de Promoció Econòmica ha agraït la tasca continuada d'Igualada Comerç al llarg d'aquests 30 anys i ha animat a participar a tothom de la festa del comerç local que Igualada viurà aquest cap de setmana.
Dos dies de comerç local, art, solidaritat i activitats familiars
La presidenta d’Igualada Comerç, Montse Centellas, ha detallat les activitats que conformen el programa d'aquesta 60a edició. Divendres 4 de setembre, les botigues participants sortiran al carrer davant dels seus establiments al centre de la ciutat. L’endemà, dissabte 5 de setembre, la proposta continuarà a les portes dels comerços i s’ampliarà de manera especial al passeig Verdaguer, que es convertirà en un dels eixos centrals de la jornada comercial i familiar.
Entre les principals novetats de la celebració destaca la recuperació del 2n Concurs de Pintura Ràpida Botiga al Carrer Igualada, una proposta artística oberta a tothom centrada en la temàtica de la jornada. A més, la jornada de dissabte tindrà un marcat vessant solidari amb la presència de l'autobús del Banc de Sanga l'inici del passeig Verdaguer (de 10 a 14 h i de 16 a 20 h), sota el lema "Perquè la necessitat no fa vacances".
El mateix passeig Verdaguer acollirà un espai d'activitats familiars i infantils organitzades de la mà d'Anima’ns, l’Escola de Còmic i Manga Haru i Kids&Us.
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