El Teatre Municipal Ateneu d’Igualada obre la nova temporada amb ‘Permagel’
L’adaptació de la novel·la d’Eva Baltasar, produïda per Dagoll Dagom i Barc i protagonitzada per Maria Rodríguez Soto, es representarà el diumenge 13 de setembre
Regió7
S'aixeca el teló de la nova temporada del Teatre Municipal Ateneu d'Igualada. L'adaptació escènica de la novel·la d'Eva Baltasar, protagonitzada per Maria Rodríguez Soto, es podrà veure el diumenge 13 de setembre a les 6 de la tarda. L'espectacle, produït per Dagoll Dagom i Barc i dirigit per Victoria Szpunberg, és definida com una obra que incòmoda i commou alhora, i convida el públic a mirar cap endins i sense filtres.
L’adaptació teatral de Permagel trasllada al llenguatge escènic la potència d’un text escrit en primera persona, íntim i directe. L’actriu Maria Rodríguez Soto assumeix el repte de donar veu i cos a una protagonista complexa i contradictòria, en una interpretació que concentra bona part de la força de l’espectacle. L’adaptació és a càrrec d’Albert Pijoan i Victoria Szpunberg, dramaturga, directora i una de les veus més reconegudes de l’escena catalana actual.
A Permagel, una dona lesbiana suïcida s’endinsa en un viatge interior on desafia la família, l’amor romàntic i fins i tot la mateixa idea de supervivència. A través de la lectura i el sexe, busca les taules de salvació per afrontar una existència marcada per la lucidesa, la por i el desig de llibertat. La seva veu, poètica i feridora, vol trencar el permagel simbòlic que la manté allunyada de la vida.
La temporada, que compta amb més de dues-centes persones abonades, aposta per grans produccions i artistes de primer nivell i manté el compromís amb la creació i el talent local, amb l’objectiu d’oferir una programació plural per a públics diversos.
En aquest marc, la companyia Dagoll Dagom ha escollit el Teatre Municipal Ateneu per dur-hi a terme una residència tècnica i artística de Permagel, que permetrà posar a punt l’espectacle, abans d’iniciar la seva gira per diverses ciutats i festivals de Catalunya, reforçant el compromís del teatre amb la creació i la producció escènica.
Les entrades tenen un preu de 22, 20 i 17 euros amb els descomptes habituals. En venda a www.teatremunicipalateneu.cat, al Punt de difusió cultural d’Igualada i, des d’una hora abans, a la taquilla del teatre. Durant la setmana de la funció, els joves fins a 25 anys poden comprar-les per només 5 euros.
En aquest inici de temporada, el teatre acollirà l’espectacle Improshow, el dissabte 19 de setembre, en un acte solidari per recaptar diners per a l’Associació Contra el Càncer a Igualada. Les entrades ja són a la venda.
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