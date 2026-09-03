Vallbona d’Anoia celebra la Festa Major amb el sopar popular i la cercavila nocturna com a plats forts
La programació va oferir propostes per a diferents públics, combinant teatre, activitats familiars, tradició i música
Regió7
Vallbona d’Anoia va celebrar del 21 al 24 d’agost la seva Festa Major amb un gran èxit de públic en els diferents actes. La programació va oferir propostes per a diferents públics, combinant teatre, activitats familiars, tradició i música.
La festa es va iniciar divendres amb la lectura teatralitzada Un ram de margarides a cada nínxol de bruixa, de Queralt Riera, a càrrec del Grup de Teatre Jaume Calveras de Vallbona d’Anoia. L’activitat va reunir al voltant de 50 persones, que van poder gaudir d’aquesta proposta cultural a la plaça Jaume Farrés.
Durant la tarda de dissabte, la piscina municipal va acollir una tarda d’inflables que va comptar amb una bona participació de públic infantil i familiar.
Un dels moments amb més participació va ser el sopar popular de Festa Major, que va reunir aproximadament 150 persones a la plaça de l’Església. La vetllada va continuar amb la cercavila nocturna, protagonitzada pels Gegants de Vallbona d’Anoia i la colla convidada de Geganters i Grallers de la Llacuna.
La nit va continuar amb l’actuació musical de Cover Rangers, que va mantenir un ambient molt animat a la plaça. La bona resposta dels assistents va fer que el grup allargués la seva actuació més enllà de l’horari inicialment previst.
Diumenge, la programació va continuar amb l’actuació de Les Tres i Cinc, que també va comptar amb participació de públic, tot i que l’assistència va ser més moderada en comparació amb les activitats de dissabte.
Finalment, dilluns es va celebrar l’Eucaristia de Sant Bartomeu i la Cantada dels Goigs de Sant Bartomeu, a càrrec de la Coral Ara i Aquí de Vallbona d’Anoia, posant punt final a la Festa Major.
L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia agraeix la participació de tots els veïns i la implicació de les entitats i col·lectius del municipi, que han fet possible la Festa Major.
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