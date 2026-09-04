El CSA reforça la rehabilitació amb nous programes i més especialització
El servei augmenta l’activitat gairebé un 10% en quatre anys i prepara una nova unitat d’abordatge actiu del dolor crònic que es preveu per l’any 2027
Regió7
El Servei de Medicina Física i Rehabilitació del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA) ha consolidat en els darrers anys diferents línies d’atenció especialitzada. Entre les noves prestacions, implantades al llarg dels últims cinc anys, hi ha els programes de fisioteràpia respiratòria i cardíaca, l’abordatge de la incontinència fecal i la preparació dels pacients que han de sotmetre’s a una intervenció per a la implantació d’una pròtesi de genoll o de maluc.
En el mateix període, també s’ha reforçat l’atenció especialitzada en àmbits com el sòl pelvià, la rehabilitació neurològica, l’abordatge del limfedema o les patologies musculoesquelètiques, entre d’altres.
Segons Toni Martí, fisioterapeuta i responsable del servei, “es tracta d’una especialitat que ha guanyat presència dins l’organització en els darrers anys, ampliant la cartera de serveis més enllà de l’acordada amb el Servei Català de la Salut i amb professionals cada vegada més especialitzats”.
L’ampliació i l’especialització dels programes assistencials ha anat acompanyada d’un increment de l’activitat. Entre els anys 2021 i 2025, ha crescut gairebé un 10%, passant de 4.862 processos el 2021 a 5.338 el 2025. Cada procés inclou les diferents sessions necessàries per completar el tractament indicat a cada pacient.
“En molts problemes musculoesquelètics la rehabilitació és una de les primeres opcions terapèutiques, ja que pot ajudar a millorar la funcionalitat, reduir el dolor i evitar o retardar intervencions més invasives, com la cirurgia”, explica Martí.
El servei de Rehabilitació en xifres
Durant el darrer any, el servei de Medicina Física i Rehabilitació va atendre 2.558 processos corresponents a pacients hospitalitzats i 2.224 processos de rehabilitació ambulatòria. En el cas de la rehabilitació ambulatòria, l’activitat acomplerta va superar gairebé un 19% el volum d’activitat contractada pel Servei Català de la Salut. Per la seva banda, els processos derivats d’accidents de trànsit, escolars o esportius, suposen al voltant d’un 10% de l’activitat global del servei en el període 2021-2025, i són d’obligat finançament per tercers, com entitats asseguradores.
A més, el CSA també disposa de l’única Unitat de Medicina Esportiva de l’Anoia, que ofereix una atenció especialitzada des de la valoració inicial de la lesió fins al tractament i la recuperació funcional.
Pel que fa a l’accessibilitat, el temps mitjà d’espera per a la visita amb el metge especialista en Medicina Física i Rehabilitació va ser de 26 dies l’any 2025. Una vegada feta aquesta valoració, les sessions de rehabilitació es van iniciar en una mitjana de 16 dies.
Els processos derivats d’accidents segueixen circuits específics, adaptats als seus sistemes de derivació i regulació. En el cas dels accidents de trànsit, el temps mitjà fins a l’inici de les sessions va ser inferior a set dies, d’acord amb el termini establert pel conveni estatal corresponent. En els accidents esportius i escolars, es va situar dins del termini de 30 dies.
Una nova unitat d’abordatge actiu del dolor crònic
L’envelliment de la població i l’augment de les persones que conviuen amb dolor crònic han situat l’atenció al dolor entre els principals eixos de desenvolupament del Servei de Medicina Física i Rehabilitació per als anys vinents. En aquest context, el Consorci Sanitari de l’Anoia treballa actualment en la creació d’una unitat d’afrontament actiu del dolor crònic, que oferirà una atenció interdisciplinària basada en el model biopsicosocial.
“Aquest enfocament parteix de la idea que el dolor crònic és una experiència complexa en què, a més de la patologia física, poden intervenir factors emocionals, socials i relacionats amb els estils de vida. Per aquest motiu, l’atenció tindrà en compte aspectes com l’activitat física, el son, l’alimentació, l’estat emocional, l’entorn social i les eines personals per comprendre i afrontar el dolor”, apunta Toni Martí.
L’objectiu de la futura unitat serà ajudar les persones a entendre millor què els passa, recuperar progressivament l’activitat i adquirir recursos per millorar la funcionalitat, l’autonomia i la qualitat de vida.
Actualment, el projecte es troba en fase de treball i definició, i es preveu començar-lo a implantar l’any 2027.
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