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Un home de 39 anys mor en caure d'una teulada mentre feia treballs de manteniment, a Igualada

L'accident ha tingut lloc cap a mitja tarda, al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia

Una ambulància del SEM

Una ambulància del SEM / Arxiu

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Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

Un home de 39 anys ha mort aquest divendres en caure d'una teulada on estava fent treballs de manteniment, a Igualada. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han tingut lloc cap a 2/4 de 5 de la tarda, en un edifici del carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia.

Al lloc dels fets s’hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de la comissaria d’Igualada, efectius de la Policia Local d’Igualada, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques, que han localitzat l'operari en un pati interior de la casa més propera a l'edifici on estava treballant. Tot i auxiliar-lo, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida.

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Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

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