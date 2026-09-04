Un home de 39 anys mor en caure d'una teulada mentre feia treballs de manteniment, a Igualada
L'accident ha tingut lloc cap a mitja tarda, al carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia
Un home de 39 anys ha mort aquest divendres en caure d'una teulada on estava fent treballs de manteniment, a Igualada. Segons els Mossos d'Esquadra, els fets han tingut lloc cap a 2/4 de 5 de la tarda, en un edifici del carrer de Sant Agustí de la capital de l'Anoia.
Al lloc dels fets s’hi han traslladat diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d’Investigació de la comissaria d’Igualada, efectius de la Policia Local d’Igualada, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques, que han localitzat l'operari en un pati interior de la casa més propera a l'edifici on estava treballant. Tot i auxiliar-lo, però, no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Els mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
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