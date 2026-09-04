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Vallbona d’Anoia recupera el taulell d’anuncis històric de l’antiga Societat Renovació Vallbonense

La peça, de gran valor històric, ja es pot contemplar en un dels replans de l’escala d’accés a les oficines municipals

Vallbona d’Anoia recupera el taulell d’anuncis històric de l’antiga Societat Renovació Vallbonense

Vallbona d’Anoia recupera el taulell d’anuncis històric de l’antiga Societat Renovació Vallbonense / AJ. VALLBONA D'ANOIA

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Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha recuperat el taulell d’anuncis de l’antiga Societat Renovació Vallbonense, una peça de gran valor històric que, després d’un acurat procés de restauració, ja es pot contemplar en un dels replans de l’escala d’accés a les oficines municipals. La recuperació d’aquest element patrimonial ha estat possible gràcies a la tasca del grup de restauradores de Vallbona d’Anoia. Aquest taulell pertanyia a la Societat Recreativa Renovació Vallbonense, una entitat fundada el 4 d’agost de 1921, amb l’objectiu de promoure activitats lúdiques i culturals.

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