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Vilanova del Camí dona suport als joves que vulguin emprendre amb els nous ajuts de la Generalitat

La convocatòria ofereix subvencions de fins a 17.094 euros a persones d’entre 18 i 29 anys que iniciïn una activitat per compte propi

Nova convocatòria d’ajuts al setembre

Nova convocatòria d’ajuts al setembre / Ajuntament de Vilanova del Camí

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Regió7

Vilanova del Camí

Els joves de Vilanova del Camí d’entre 18 i 29 anys que vulguin emprendre i posar en marxa el seu propi projecte professional poden optar als nous ajuts a l’autoocupació de la Generalitat de Catalunya. La convocatòria, cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+), ofereix subvencions de fins a 17.094 euros per facilitar l’inici d’una activitat per compte propi. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament fins al 22 de setembre, a les 14 h, a través dels portals Canal Empresa o Tràmits Gencat.

En el cas de Vilanova del Camí, el servei d’emprenedoria de Promoció Econòmica oferirà assessorament durant el mes de setembre per comprovar el compliment dels requisits i donar suport en la preparació de la documentació necessària abans de presentar la sol·licitud.

Per poder optar a l’ajut, les persones sol·licitants han de tenir entre 18 i 29 anys, estar inscrites al programa de Garantia Juvenil abans de donar-se d’alta com a autònomes i complir la resta de requisits que estableix la convocatòria. Entre d’altres, caldrà mantenir l’activitat durant un mínim de divuit mesos.

La convocatòria contempla dues línies d’ajuts: una adreçada als joves que desenvolupin l’activitat en micropobles de menys de 500 habitants i una altra per a la resta del territori català, on s’inclou Vilanova del Camí.

Les subvencions s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, de manera que les sol·licituds seran valorades d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores.

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Les persones interessades poden consultar tota la informació sobre els requisits, la documentació necessària i el procediment de tramitació al portal Canal Empresa de la Generalitat.

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