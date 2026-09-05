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Crema un incendi a l'abocador de Can Mata dels Hostalets de Pierola

Els Bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament i ara es treballa per sufocar-lo

Els Bombers treballant al foc ajudats per la maquinària pesant

Els Bombers treballant al foc ajudats per la maquinària pesant / Bombers de la Generalitat

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Eduard Font Badia

Manresa

Un incendi que s'ha originat a l'abocador de Can Mata, a Hostalets de Pierola, ha mobilitzat fins a set dotacions dels Bombers.

El foc s'ha originat a les 16.43 hores, a la zona exterior de l'abocador, i ha cremat bàsicament brossa. Els Bombers hi han destinat set dotacions i s'ha treballat també amb maquinària pesant del mateix abocador. Un cop s'han pogut estabilitzar les flames, la tasca ha consistit a controlar els punts calents i en llençar pols de runa per a sufocar-los.

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