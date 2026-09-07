Citats a declarar tres militants del moviment popular d’Igualada per una denúncia d’Aliança Catalana durant la Festa Major
Els fets es remunten a la protesta del 22 d’agost durant el ‘Fes-ta el dinar’, una activitat de Festa Major organitzada per La Coll@nada amb el suport del Casal Popular El Foment
Regió7
Tres militants del moviment popular d’Igualada han estat citats a declarar arran d’una denúncia d’Aliança Catalana per la protesta durant l’activitat ‘Fes-ta el dinar’. Els fets van tenir lloc el passat 22 d’agost durant el dinar popular celebrat en el marc de la Festa Major d’Igualada i organitzat per l’associació juvenil La Coll@nada amb el suport del Casal Popular El Foment.
La participació de militants i simpatitzants d’Aliança Catalana al ‘Fes-ta el dinar’ va provocar el rebuig d’un grup nombrós d’assistents, que els van instar a abandonar l’espai. La resposta dels membres d’Aliança Catalana va ser quedar-s’hi i, aleshores, la protesta es va allargar durant aproximadament una hora i mitja, fet que va interferir en el desenvolupament habitual de l’activitat.
Segons han informat La Coll@nada i el Casal Popular El Foment a través de les xarxes socials, els tres militants han estat citats a declarar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Igualada. Les entitats igualadines han respost conjuntament en una publicació a Instagram, en què han expressat el seu suport als tres citats i han denunciat el que consideren "un intent de criminalitzar l’organització i la resposta antifeixista a la ciutat".
Les organitzacions també han manifestat el seu "rebuig a la utilització de les festes populars amb finalitats racistes i xenòfobes" i han defensat la necessitat de preservar aquests espais "com a llocs de convivència, participació i cohesió social, lliures de discursos racistes i excloents".
"La denúncia i la via policial no poden servir per intimidar les persones que planten cara als discursos racistes i excloents", acaben assenyalant en el comunicat.
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