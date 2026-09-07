Masquefa apropa la ciència a la ciutadania amb la Primera Trobada de Turisme Científic
La jornada principal reunirà experts en divulgació científica, conservació i biodiversitat i estarà oberta al públic general i als veïns de Masquefa
Regió7
Masquefa acollirà la Primera Trobada de Turisme Científic, una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Masquefa conjuntament amb el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC) i amb el suport de la Diputació de Barcelona. La proposta neix amb l’objectiu d’apropar la ciència a la ciutadania, promoure la conservació de la biodiversitat i valorar el territori a través de la divulgació i el coneixement.
La programació s'estructura en dues jornades que tindran lloc els dies 2 i 3 d’octubre. L’alcalde de Masquefa, Daniel Gutiérrez, ha destacat que “aquesta Primera Trobada de Turisme Científic és una oportunitat per fomentar la divulgació científica entre la ciutadania, però també per valorar un equipament de referència com és el CRARC i la tasca que desenvolupa en l’àmbit de la conservació i la biodiversitat”.
Jornada de divulgació científica
El divendres 2 d’octubre, el CRARC aproparà la ciència als centres educatius de Masquefa amb activitats de divulgació adreçades a l’alumnat de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d’ESO.
El dissabte 3 d’octubre es realitzarà la jornada principal, al CTC Masquefa, amb una programació de xerrades i taules rodones que reunirà experts i professionals vinculats a la divulgació científica, la conservació i la biodiversitat.
La trobada començarà a les 9 h amb l’arribada dels participants i les acreditacions, seguida de la benvinguda institucional. A les 9.30 h, la biòloga i divulgadora científica Evelyn Segura oferirà la conferència inaugural, titulada “La conservació de la natura ex situ i in situ”.
La programació continuarà amb la taula rodona “Els centres de recuperació, eina indispensable?” i, després de la pausa cafè, amb una segona taula rodona dedicada a “La societat i els programes de conservació d’espècies amenaçades”. La sessió inclourà també la presentació audiovisual “La tortuga mediterrània”.
L'activitat comptarà amb la participació de professionals i representants d’entitats i institucions vinculades a la conservació i la biodiversitat, entre els quals hi ha membres del CRARC, del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera, de Concolor Media, empresa dedicada a la producció de curtmetratges i llargmetratges documentals especialitzats en fauna ibèrica i de la qual David Perpiñán és fundador, de l’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA), de la Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i de l’Associació Mediambiental La Sínia
La sessió de matí finalitzarà a les 13 h amb un debat obert i la cloenda.
Una visita en profunditat al CRARC
La programació es completarà a la tarda amb una visita en profunditat al CRARC, prevista a les 16 h, que permetrà als participants conèixer de primera mà la tasca que desenvolupa aquest centre en els àmbits científic, veterinari, educatiu i de conservació.
La visita contribuirà a posar en relleu el paper del CRARC com a centre de referència i a donar a conèixer la feina que es desenvolupa al territori en favor de la protecció de la biodiversitat.
La participació en la jornada del dissabte 3 d’octubre és gratuïta, però cal fer inscripció prèvia a través de masquefa.cat/tràmits.
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