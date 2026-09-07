La MICOD convida a repensar el futur de la construcció en una hackató oberta a tothom
La jornada del 28 d’octubre comptarà amb participants de diferents perfils que treballaran en equip per trobar solucions innovadores als reptes reals del sector
Regió7
Igualada serà l'escenari de la primera Hackató de Construcció. La jornada d'innovació oberta, organitzada per la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD), reunirà a persones de diferents perfils que treballaran en equip per donar resposta a reptes reals plantejats per empreses del territori. L’activitat es farà el 28 d’octubre de 8 a 15 h i les inscripcions ja estan obertes al portal web de la MICOD.
La MICOD fa temps que treballa amb les empreses, gremis i agents de la cadena de valor de la construcció en el marc del projecte TTT Construeix Futur per donar resposta a la manca de professionals qualificats. Ajuda a les empreses a identificar necessitats de talent i organitza formacions ajustades a les seves necessitats. En aquest context neix la Hackató com una iniciativa més per acostar el sector de la construcció al talent i abordar la profunda transformació que està experimentant, vinculada cada vegada més a la innovació, la tecnologia, la sostenibilitat, la creativitat i el treball col·laboratiu. La proposta s’allunya del format d’una jornada tècnica o d’una formació convencional i es planteja com una experiència pràctica, dinàmica i participativa.
Una jornada oberta a tothom
La Hackató de Construcció és oberta a tothom i no cal tenir experiència prèvia ni coneixements tècnics del sector. La inscripció és gratuïta i l’organització oferirà esmorzar durant l'esdeveniment. S’adreça a estudiants, persones en recerca de feina o en procés de reorientació professional, professionals, persones interessades en la innovació i qualsevol persona amb curiositat i ganes d’aprendre. També s’hi convidarà els centres educatius del territori i l’alumnat dels cursos subvencionats vinculats al sector de la construcció que impulsa la MICOD.
Al matí, les persones participants treballaran en equips per analitzar els reptes plantejats per les empreses, generar idees i desenvolupar solucions concretes. Al final de la jornada, cada grup tindrà tres minuts per presentar i defensar la seva proposta davant d’un jurat. La iniciativa premiarà la millor solució amb 300 euros.
Els reptes abordaran qüestions clau per al futur del sector, com la incorporació de noves tecnologies en el dia a dia de les empreses, la capacitat d’atraure talent jove i garantir el relleu generacional, o la necessitat d’enfortir la connexió entre la formació professional i les demandes reals del mercat laboral.
Innovar amb la tècnica de Design Thinking
La Hackató de construcció es desenvoluparà mitjançant la metodologia Design Thinking, un sistema d’innovació centrat en les persones que permet abordar reptes complexos i generar solucions creatives, útils, viables i sostenibles. En lloc de partir de respostes preconcebudes, el procés comença identificant i comprenent les necessitats reals dels usuaris.
Els equips recorreran quatre fases pràctiques i guiades. En primer lloc, treballaran l’empatia, posant-se en la pell de les persones destinatàries de la solució i analitzant-ne les necessitats i dificultats. A continuació, concretaran i definiran el repte que han de resoldre. La tercera fase serà la d’ideació, durant la qual generaran diferents propostes creatives i seleccionaran les més útils i viables. Finalment, elaboraran un prototip senzill de la solució i prepararan el pitch amb què la presentaran davant del jurat.
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