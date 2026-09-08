Alerta per temps violent aquesta tarda a l’Anoia
L'episodi pot anar acompanyat de pedra de més de 2 cm, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados
També hi ha actiu un avís per intensitat de pluja al Berguedà i al Solsonès
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de vigilància per temps violent a l’Anoia aquesta tarda. L’alerta es manté activa fins a les 19.30 hores i el nivell de perill és alt.
Segons la previsió, els episodis de temps violent poden anar acompanyats de pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 90 km/h, esclafits i fins i tot tornados o mànegues. Protecció Civil recomana extremar la precaució durant l’episodi i evitar, si és possible, activitats a l’aire lliure i desplaçaments innecessaris en cas que les tempestes siguin intenses.
Avís també per intensitat de pluja
A banda de l’Anoia, també hi ha actiu un avís per intensitat de pluja al Berguedà i al Solsonès. En aquestes comarques es poden registrar acumulacions superiors als 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
L’episodi pot provocar aiguats sobtats i incidències en zones baixes o properes a rieres i torrents, per la qual cosa es recomana estar atent a l’evolució de la situació meteorològica.
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