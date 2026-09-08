Els Mossos denuncien per coaccions els tres militants del moviment popular d’Igualada
La policia catalana ha denunciat una quarta persona per un delicte de danys lleus, tot arran de la querella d'Aliança Catalana per una acció durant ells a la festa major d'enguany
Els Mossos d'Esquadra han denunciat per coaccions tres de les persones del Moviment Popular d’Igualada identificades arran d’una denúncia presentada per Aliança Catalana per la protesta durant l’activitat "Fes-ta el dinar", el passat 22 d’agost, en el marc de la Festa Major Alternativa d’Igualada i organitzat per l’associació juvenil La Coll@nada amb el suport del Casal Popular El Foment.
A més d'aquestes tres persones, que ja han declarat davant la policia, els Mossos també han traslladat al Jutjat d'Igualada una quarta denúncia, contra un altre implicat, en aquest cas per un presumpte delicte de lesions lleus. Ara queda en mans del Jutjat la possible imputació d'aquests quatre activistes del Moviment Popular d'Igualada.
Els fets van passar quan una concentració de desenes de persones va forçar un grup d’Aliança Catalana a marxar d’un dinar popular durant les festes d’Igualada. Membres del partit estaven participant en l’activitat Fes-ta el dinar, quan es va organitzar una concentració espontània amb pancartes antifeixistes, que finalment va obligar el grup a marxar escortats per la policia. Durant els fets es va produir algun moment de tensió, com ara quan es va abocar un paquet de sal a la paella que estaven cuinant els membres del partit de Sílvia Orriols.
En les darreres hores, les entitats igualadines La Coll@nada i el Casal Popular El Foment han emès un comunicat en el qual han expressat el seu suport als tres citats i han denunciat el que consideren "un intent de criminalitzar l’organització i la resposta antifeixista a la ciutat". Les organitzacions també han manifestat el seu "rebuig a la utilització de les festes populars amb finalitats racistes i xenòfobes" i han defensat la necessitat de preservar aquests espais "com a llocs de convivència, participació i cohesió social, lliures de discursos racistes i excloents".