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FirAnoia mira al futur sense oblidar 75 anys d’història

La 73a edició omplirà el centre d’Igualada amb un centenar d’expositors, una vintena d’activitats i una nova distribució dels espais els dies 18, 19 i 20 de setembre

Presentació de FirAnoia

Presentació de FirAnoia / Sandra Ortiz

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Sandra Ortiz

Regió7

Igualada

"Tot un camí", l’eslògan amb què FirAnoia pretén mirar cap al futur amb una proposta renovada i, alhora, valorar els 75 anys de trajectòria de l’entitat Fira Igualada. La cita firal, una de les més consolidades de la Catalunya central, presenta una oferta per a tots els públics els dies 18, 19 i 20 de setembre. El president de Fira Igualada, Ivan Sánchez, i el regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Mercè, han presentat avui, dimarts 8 de setembre, la 73a edició, que comptarà amb una vintena d’activitats repartides al llarg de tot el cap de setmana.

El centre d’Igualada es convertirà en un punt de trobada comercial i ciutadà amb tallers, espectacles, exhibicions i concerts. "L’any passat vam tenir molt bon feedback i volem continuar en aquesta línia", assenyala Sánchez, en referència a les novetats de l’edició passada, com l’espai pop-up, el pòdcast de Ràdio Igualada o, en general, la gran agenda d’activitats pensada tant per als productors com per als visitants.

Enguany, l’esdeveniment també incorpora novetats. Entre les principals, destaca la reorganització dels diferents espais de la fira. Es tracta d’un nou plantejament que busca facilitar el recorregut dels visitants i crear una experiència més còmoda, atractiva i natural.

Els espais

L’Espai Multisectorial mantindrà la seva ubicació habitual al passeig Verdaguer, entre els carrers de Sant Magí i de Sant Josep. Des del carrer de Sant Josep i fins al carrer del Cardenal Vives s’hi situarà l’Espai Automoció, ubicat anteriorment a Cal Font. Aquest canvi afavorirà el recorregut de l’exposició de vehicles i facilitarà la compatibilitat de l’activitat firal amb les terrasses dels bars i restaurants de la plaça.

La plaça de Cal Font concentrarà l’Espai Artesania, amb l’objectiu d’oferir un entorn més proper per descobrir productes, oficis i artesans. Com a novetat, les entitats estaran ubicades al passatge de Cal Font, un emplaçament que permetrà donar més visibilitat a la seva activitat i afavorir el contacte amb els visitants. A més, aquesta edició reforça la programació d’espectacles itinerants, amb la incorporació de nous recorreguts que, per primera vegada, arribaran a Cal Font.

En total, FirAnoia ocuparà 15.200 metres quadrats d’exposició, distribuïts entre el passeig Verdaguer i la plaça de Cal Font, amb un centenar d’expositors. L’espai firal estarà obert al públic divendres 18, de 17 a 21 h; dissabte 19, de 10 a 14.30 h i de 17 a 21 h, i diumenge 20, de 10 a 14.30 h i de 17 a 20 h.

Jordi Mercè ha volgut destacar que "fa vuit anys que presento FirAnoia i cada any és diferent. Aquest any demostra la potència que tenim i estem atents a les necessitats que els ciutadans i empreses poden presentar", a més a recordat que la fira és molt important que continuï en una ciutat que mai para com Igualada "està en el nostre ADN", diu.

Una imatge gràfica amb molta història

El cartell d’aquest 2026 sorgeix arran de la col·laboració entre Fira Igualada i l’Escola Municipal d’Art i Disseny Gaspar Camps. Jana Pol Bergadà és l’autora de la imatge gràfica, elaborada en el marc de l’assignatura de GPP (Gestió de Projectes Professionals). "L’element que es pot veure és el terra de Cal Font, reinterpretant-ne el patró tèxtil. Volia donar-hi una sensació de festivitat amb una tipografia expressiva", explica Pol.

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D’aquesta manera, l’element arquitectònic emblemàtic de la ciutat es converteix en un símbol de l’edició. A més, arran de la seva creació, s’ha fet entrega d’una tauleta a Jana Pol.

Entrega de l'obsequi a Jana Pol Bergadà

Entrega de l'obsequi a Jana Pol Bergadà / Sandra Ortiz

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