L'igualadí Jordi Savall serà un dels protagonistes de l'acte de l'Onze de Setembre a Barcelona
Els presidents de la Generalitat i el Parlament i l'alcalde de Barcelona seran els representants del país en l'acte de dijous
El Parlament de Catalunya obre dijous els actes institucionals de la Diada amb l’acte solemne d’hissada de la senyera, un acte que comptarà amb el protagonisme del músic igualadí, Jordi Savall. Enguany l'acte institucional se centrarà en la commemoració del Mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva. L'actor Lluís Soler interpretarà el text "Oliba. Mil anys de pau i treva de Déu", que recrea un escrit inspirat en l’abat Oliba. En el decurs de la lectura es faran a més interpretacions del projecte Músiques de la Catalunya Mil·lenària, amb el mestre Jordi Savall acompanyat de solistes de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI, que interpretaran les obres ‘"Veri dulcis in tempore", peça musical i poètica medieval anònima i copiada a Barcelona l’any 1012; "Pax! In nomine Domini!", cançó de creuada composta pel trobador Marcabru (1110-1150), i "Quant ai lo mon consirat", cant espiritual català anònim datat aproximadament l’any 1100. El text, elaborat especialment per a l’ocasió, és obra de Jaume Coll Mariné, reconegut recentment amb el Premi Carles Riba de poesia. L'acte té lloc dijous, en la vigília de la Diada, a 2/4 de 8 des vespre, davant la façana del Palau del Parlament.
La hissada de la senyera amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya serà presidida pels presidents del Parlament i de la Generalitat, Josep Rull i Salvador Illa, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L’acte es farà davant la façana del Palau del Parlament, on la bandera de Catalunya ja oneja de forma permanent des de la commemoració de la Diada d’ara fa un any, quan hi va restar instal·lada.
L’acte, a més, donarà el tret de sortida a la commemoració del Mil·lenari de les Assembles de Pau i Treva (1027-2027), amb què el Parlament vol recordar i reivindicar les arrels del parlamentarisme català, les institucions pròpies, la història de Catalunya i la cultura de la pau.
Com l’any passat, l’acte es farà la vigília de la Diada, i hi assistiran representants del món polític, econòmic, cultural i social del país, a qui posteriorment s’oferirà una recepció institucional en el mateix entorn, a l’exterior del Palau del Parlament.
L’acte començarà amb la rebuda de la senyera, que cinc membres de la Guàrdia d’Honors del Cos dels Mossos d’Esquadra traslladaran, plegada, des de la porta principal del palau cap a l’exterior per a la hissada. Des de l’escenari, el grup de música tradicional i antiga catalana Ministrers de la Ciutat acompanyarà la sortida de la bandera amb la interpretació de la ‘Contradansa de galeres’.
Els presidents de la Generalitat i del Parlament i l’alcalde de Barcelona rebran la senyera al costat del pal de bandera, on serà confiada a l’alcalde, com a representant del cap i casal de Catalunya. Tot seguit, es farà la hissada de la senyera, acompanyada de membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Gala de l’Ajuntament de Barcelona, moment en què l’Orfeó Català interpretarà ‘El cant de la senyera’. A continuació vindrà la intervenció de l’actor Lluís Soler i del mestre Jordi Savall, acompanyat de solistes de La Capella Reial de Catalunya i Hespèrion XXI.
Acabada la lectura, es projectarà el vídeo del discurs que Pau Casals va fer a la seu de les Nacions Unides el 1971. La projecció s’acompanyarà de la interpretació d’‘El cant dels ocells’ a boca closa a càrrec de l’Orfeó Català.
L’acte acabarà amb la interpretació de l’himne nacional de Catalunya, "Els segadors", interpretat també per l’Orfeó, i a l’últim es farà la recepció que la Mesa oferirà als assistents.
L’endemà, Diada Nacional de Catalunya, el Parlament farà, com cada any, la tradicional jornada de portes obertes perquè els ciutadans puguin visitar-lo, de les onze del matí a les set del vespre.
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