El Somiatruites torna al Gastrorecup amb un menú sorpresa fet amb aliments recuperats
El restaurant igualadí se suma per tercer any consecutiu a la iniciativa contra el malbaratament alimentari impulsada per la Generalitat i la xef Ada Parellada
Regió7
El projecte Gastrorecup compta per tercer any consecutiu amb el restaurant d'Igualada, Somiatruites. La iniciativa està emmarcada en la campanya “Aprofitem els aliments”, impulsada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i la xef Ada Parellada. La seva finalitat és sensibilitzar la ciutadania sobre el malbaratament alimentari a través de la gastronomia i demostrar que els aliments recuperats poden convertir-se en plats de gran qualitat.
L'experiència gastronòmica se celebrarà el dijous 1 d'octubre al restaurant Somiatruites i serà un sopar obert a tothom. L’equip del restaurant donarà forma a un menú sorpresa elaborat íntegrament amb aliments recuperats, productes descartats del circuit comercial per qüestions estètiques o comercials, però que es troben en perfecte estat per al consum.
El Somiatruites, un dels referents del projecte a la Catalunya Central
Amb aquesta edició, el Somiatruites referma el seu compromís amb el projecte Gastrorecup i es consolida com un dels restaurants de referència de la Catalunya Central dins d’aquesta iniciativa. El Somiatruites és un hotel-restaurant creat el 2013 pels germans David i Xavi Andrés, i ubicat en una antiga adoberia de l’històric barri del Rec d’Igualada.
L’acte comptarà amb la presència de la xef Ada Parellada, impulsora del projecte, i de representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, així com amb la participació de representants mediàtics del sector.
Els àpats Gastrorecup se celebraran entre el 29 de setembre i l’1 de novembre i comptaran amb la participació de més d’un centenar de restaurants d’arreu de Catalunya.
Per participar en l’àpat caldrà reservar taula prèviament. Les entrades es posaran a la venda a través del portal Entrápolis a partir del dilluns 14 de setembre. El preu de l’àpat serà de 20 euros i inclourà primer plat, segon plat, postres i aigua.
La campanya “Aprofitem els aliments”
La campanya també inclou altres activitats de sensibilització i participació ciutadana. El 17 d’octubre, Cervera acollirà la cinquena edició del Gran Dinar d’Aprofitament, un àpat gratuït per a 450 persones elaborat amb aliments recuperats.
L’endemà, 18 d’octubre, la Fundació Espigoladors organitzarà la Marató d’Espigolades, que se celebrarà simultàniament en diferents localitats i on es convida la ciutadania a participar directament en la recuperació d’aliments.
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