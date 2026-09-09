Els centres cívics d’Igualada programen prop de 200 activitats per al segon semestre
La nova programació incorpora com a principal novetat l’obertura de les cuines dels equipaments per dinar-hi de dilluns a divendres i amplia l’oferta de cursos d’intel·ligència artificial
Regió7
Prop de 200 activitats per a totes les edats conformen la nova programació dels equipaments cívics municipals d’Igualada per al segon semestre de 2026. L’Espai Cívic Centre, el Centre Cívic de Fàtima i el Centre Cívic Nord acolliran propostes adreçades a perfils diversos, des de la infància fins a la gent gran. La regidora de Barris i Civisme, Patrícia Illa, ha presentat aquest dimecres les activitats, que combinen propostes consolidades amb noves iniciatives.
Durant la presentació, la regidora ha remarcat que els centres cívics d'Igualada tenen una manera molt especial de créixer: “Ho fan cada vegada que una persona proposa una idea, planteja una necessitat o comparteix una inquietud. Perquè els equipaments més vius no són els que es mantenen igual, sinó els que evolucionen al ritme de les persones que els fan seus”, ha destacat Illa.
"Porta la carmanyola; nosaltres posem l'espai”
Una de les principals novetats d’aquesta programació neix directament de les demandes de la ciutadania. Es tracta de la iniciativa "Porta la carmanyola; nosaltres posem l’espai", que permetrà obrir les cuines dels centres cívics de dilluns a divendres, de 13 h a 16 h, perquè qualsevol persona hi pugui dinar en un entorn còmode, acollidor i sostenible.
Segons ha explicat Patrícia Illa, aquesta proposta respon a una necessitat quotidiana traslladada per diversos veïns i veïnes. “Pot semblar una iniciativa senzilla, però darrere hi ha una idea que considerem essencial: els centres cívics han d'estar al servei de la vida quotidiana dels barris. Han de ser espais útils, propers i oberts, capaços d'adaptar-se a les necessitats de les persones i de generar noves oportunitats per compartir, conviure i construir comunitat".
Cursos d'IA, suport als barris i propostes per a totes les edats
La nova programació manté els tallers i cursos consolidats i incorpora noves propostes de formació, treballs manuals i noves tecnologies. Destaca especialment l’ampliació dels cursos d’intel·ligència artificial, que, segons el professor Dani Rodríguez, busquen “minimitzar l’escletxa digital” i facilitar que tothom conegui les eines bàsiques d’aquesta tecnologia i pugui identificar els continguts generats amb IA.
Les activitats també surten dels equipaments a través del programa Barris i Comunitats: motors de transformació social, amb iniciatives que fomenten la convivència i les relacions veïnals. “Fer comunitat també és ser present allà on passa la vida”, ha destacat Patrícia Illa.
La programació es completa amb propostes culturals, familiars i de lleure, així com sortides per descobrir el patrimoni i el territori. Susanna Maldonado, que ofereix diverses activitats i tallers d’activitat física, ha fet valdre el paper dels centres cívics com a “teixit social i punt de trobada” que afavoreix el contacte entre els participants.
Illa ha agraït la confiança dels igualadins i igualadines “per continuar ajudant-nos a fer créixer aquests espais que són autèntics punts de trobada dels nostres barris”.
Calendari i procés d'inscripció
Les inscripcions per a la totalitat de la grella d'activitats s'obriran el pròxim dimarts 15 de setembre. La tramitació es podrà realitzar de manera presencial, per telèfon o bé per via telemàtica a través del web oficial.
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