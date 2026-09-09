La fiscalia demana 5 anys de presó per a un veí de l'Anoia per agressió sexual a una dona amb la que compartia llit
L'home està acusat d'haver introduït els dits a la vagina i grapejar el cul de la dona sense el seu permís
L'Audiència de Barcelona veurà demà el judici contra un veí de l'Anoia al qual la fiscalia acusa d'un delicte d'agressió sexual. L'home està acusat d'haver introduït els dits a la vagina i grapejar el cul de la dona sense el seu permís, una nit que compartien llit. Per això la fiscalia demana per a l'acusat 5 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros per a la víctima.
Segons l'escrit d'acusacions del fiscal, els fets es va produir el 23 d'abril de 2022, quan l'home i la dona compartien llit a un pis. Als volts de dos quarts de vuit del matí, l'acusat va introduir els dits a la vagina de la dona per sota dels pantalons, i ella es va despertar. Per dues vegades més ho va tornar a intentar, i ella es va apartar i li va dir que parés, apartant-li el braç a l'home. Dues hores més tard, l'acusat, segons relata el fiscal, va tocar el cul de la dona, cosa que la va despertar. Ell va repetir el gest dues vegades més, fins que la dona va marxar del llit.
Per al fiscal, els fets constitueixen un delicte d'agressió sexual que es jutjarà aquest dijous al matí a la secció 6a de l'Audiència de Barcelona.
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