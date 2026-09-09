Igualada celebra la Setmana Europea de la Mobilitat amb una gran pedalada per la Conca
La programació, del 16 al 22 de setembre, inclou activitats per fomentar desplaçaments més sostenibles, segurs i saludables
Regió7
Igualada tornarà a posar el focus en la manera com la ciutadania es desplaça per la ciutat amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. Del 16 al 22 de setembre la ciutat comptarà amb una programació que combinarà activitats per a tots els públics amb una gran pedalada que connectarà Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, amb l’objectiu de promoure una mobilitat més sostenible, segura i saludable.
El regidor de Mobilitat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Vives, ha explicat durant la presentació de la programació que, tot i que des de la seva regidoria i la resta de departaments municipals es treballa de manera contínua durant tot l'any per millorar la xarxa urbana, aquesta cita anual suposa un punt d'inflexió per a la ciutadania. En aquest sentit, Vives ha remarcat que "la Setmana de la Mobilitat és un moment idoni perquè la ciutadania d'Igualada es replantegi com va a la feina o com va a l'escola, i perquè provi les diferents maneres que tenim de moure’ns per la ciutat".
Una gran pedalada conjunta amb Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui
L'activitat central de la setmana serà la repetició de la pedalada interurbana organitzada conjuntament entre els ajuntaments d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de Montbui, que tindrà lloc el dissabte 19 de setembre. Aquesta iniciativa compta amb el suport de dues entitats de referència a la comarca en l'àmbit del ciclisme, com són Ciclistes Urbans i Dues Rodes, que aporten tant la seva visió de la mobilitat quotidiana en entorns urbans com la seva experiència esportiva i de lleure.
El recorregut de la bicicletada discorrerà pels tres municipis de la conca i finalitzarà a la plaça de l'Estació Vella d'Igualada. Pel que fa al propòsit d'aquesta acció compartida, el regidor Miquel Vives ha subratllat que "l'objectiu d'aquesta pedalada comuna és doble: per una banda, demostrar que les nostres ciutats són ciclables i que es pot anar a la feina, a l'escola o a comprar en bicicleta; per l'altra, evidenciar que la connexió entre les tres ciutats és totalment accessible sobre dues rodes".
Educació viària i civisme per als més petits
L'arribada de la pedalada a la plaça de l'Estació Vella donarà pas a un conjunt d'activitats adreçades al públic infantil i familiar. Entre elles destaca la posada en marxa del circuit urbà d'educació viària, on els agents de la Policia Local d'Igualada impartiran tallers pràctics sobre mobilitat segura i civisme, tant per a desplaçaments a peu com en bicicleta o patinet.
A més de la jornada oberta a tota la ciutadania del dissabte 19 de setembre, des de la Regidoria de Mobilitat s'ha fet una crida als centres educatius de la ciutat, que ara comencen el curs escolar, per sumar-se a aquesta iniciativa. L'Ajuntament manté oberta l'oferta d'aquests tallers de civisme i mobilitat segura durant tot l'any acadèmic perquè les escoles que ho desitgin puguin incloure'ls en les seves programacions pedagògiques.