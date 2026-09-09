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La Policia Local d'Igualada intervé ampolles d'òxid nitrós a uns joves de la població

Portaven cinc caixes d'aquest gas, una substància nociva d'ús creixent en llocs d'ci nocturn

Les caixes del gas del riure confiscades per la Policia Local d'Igualada

Les caixes del gas del riure confiscades per la Policia Local d'Igualada / Policia Local d'Igualada

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada ha intervingut 11 ampolles d'òxid nitrós a un grup de joves al mig del carrer. Dissabte al vespre, a la zona del centre, els agents van observar al carrer aquests joves amb una actitud sospitosa i van procedir a aturar-lo i escorcollar-los. Un cop aturats, els joves no van poder explicar l'origen ni el destí d'aquestes 5 caixes de l'anomenat "gas del riure", i els agents van procedir a la seva confiscació.

El gas del riure

L’òxid nitrós, conegut popularment com a gas del riure, és un gas que té diversos usos legítims, entre els quals l’àmbit mèdic i alimentari, però que també s’utilitza amb finalitats recreatives. Segons l’Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), el gas s’inhala per provocar sensacions ràpides d’eufòria, relaxació, calma i desconnexió. El seu consum recreatiu ha augmentat en alguns països europeus des de l’any 2010 i especialment a partir del 2017 i el 2018, afavorit per la seva facilitat d’accés, el baix preu i la percepció que es tracta d’una substància relativament segura i socialment acceptable.

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Habitualment, l’òxid nitrós es comercialitza en petites càpsules pressuritzades destinades a preparar nata muntada. Però, per al consum recreatiu, el gas s’allibera de les càpsules i s’utilitza per omplir globus, des d’on posteriorment s’inhala. Els efectes apareixen gairebé immediatament, arriben al seu punt àlgid entre els 10 i els 30 segons i acostumen a desaparèixer al cap d’entre un i cinc minuts. L’EUDA adverteix, però, que el consum pot provocar mareig, desorientació, mal de cap, nàusees, pèrdua de coordinació i, en determinades circumstàncies, manca d’oxigen i convulsions. Un consum freqüent i intens pot causar toxicitat neurològica, amb problemes de sensibilitat, equilibri i mobilitat, i en casos greus fins i tot paràlisi. Des de diversos hospitals s'han comunicat casos d'intoxicacions agudes ateses en els serveis d'urgències. Alguns d'ells, a més, presentaven complicacions neurològiques greus derivades d'un ús crònic, després de diversos mesos de consum, o intensiu, amb força ampolles consumides en poc temps, segons el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat espanyol.

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