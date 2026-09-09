La Policia Local d'Igualada intervé ampolles d'òxid nitrós a uns joves de la població
Portaven cinc caixes d'aquest gas, una substància nociva d'ús creixent en llocs d'ci nocturn
La Policia Local d'Igualada ha intervingut 11 ampolles d'òxid nitrós a un grup de joves al mig del carrer. Dissabte al vespre, a la zona del centre, els agents van observar al carrer aquests joves amb una actitud sospitosa i van procedir a aturar-lo i escorcollar-los. Un cop aturats, els joves no van poder explicar l'origen ni el destí d'aquestes 5 caixes de l'anomenat "gas del riure", i els agents van procedir a la seva confiscació.
El gas del riure
L’òxid nitrós, conegut popularment com a gas del riure, és un gas que té diversos usos legítims, entre els quals l’àmbit mèdic i alimentari, però que també s’utilitza amb finalitats recreatives. Segons l’Agència de la Unió Europea sobre Drogues (EUDA), el gas s’inhala per provocar sensacions ràpides d’eufòria, relaxació, calma i desconnexió. El seu consum recreatiu ha augmentat en alguns països europeus des de l’any 2010 i especialment a partir del 2017 i el 2018, afavorit per la seva facilitat d’accés, el baix preu i la percepció que es tracta d’una substància relativament segura i socialment acceptable.
Habitualment, l’òxid nitrós es comercialitza en petites càpsules pressuritzades destinades a preparar nata muntada. Però, per al consum recreatiu, el gas s’allibera de les càpsules i s’utilitza per omplir globus, des d’on posteriorment s’inhala. Els efectes apareixen gairebé immediatament, arriben al seu punt àlgid entre els 10 i els 30 segons i acostumen a desaparèixer al cap d’entre un i cinc minuts. L’EUDA adverteix, però, que el consum pot provocar mareig, desorientació, mal de cap, nàusees, pèrdua de coordinació i, en determinades circumstàncies, manca d’oxigen i convulsions. Un consum freqüent i intens pot causar toxicitat neurològica, amb problemes de sensibilitat, equilibri i mobilitat, i en casos greus fins i tot paràlisi. Des de diversos hospitals s'han comunicat casos d'intoxicacions agudes ateses en els serveis d'urgències. Alguns d'ells, a més, presentaven complicacions neurològiques greus derivades d'un ús crònic, després de diversos mesos de consum, o intensiu, amb força ampolles consumides en poc temps, segons el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat espanyol.
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