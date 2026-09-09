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Rubió homenatja la terra i les seves tradicions amb la Festa dels Fruits del Camp

La celebració ha inclòs l’ofrena dels fruits, la presentació del nou hereu i pubilla i el lliurament dels productes a l’Asil del Sant Crist d’Igualada

Rubió celebra la Festa dels Fruits del Camp

Rubió celebra la Festa dels Fruits del Camp / VALERIO SCANDURRA CATALDI

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Regió7

Rubió

Rubió ha tornat a retre homenatge a la terra i a les tradicions del municipi amb una nova edició de la Festa dels Fruits del Camp. La jornada, celebrada aquest diumenge, ha reunit veïns i veïnes en una celebració que combina tradició, identitat i solidaritat.

Els actes han començat amb la missa a l’església de Santa Maria de Rubió, durant la qual s’ha fet la tradicional ofrena dels fruits del camp. La celebració ha servit també per presentar el nou hereu i la nova pubilla del municipi: Càssia Berliches Bisbal i Gal·la Paredes Jordà, de Cal Solanes.

El nou pubillatge pren així el relleu de Jana i Núria Duran Borras, pubilles sortints, a qui s’ha agraït la tasca de representació del municipi durant el darrer any. Després de la missa, els participants han compartit un refrigeri al restaurant del Castell.

La jornada ha tingut també un vessant solidari. L’alcalde de Rubió, acompanyat de l’hereu i la pubilla i de diversos veïns i veïnes, s’ha desplaçat fins a l’Asil del Sant Crist d’Igualada per lliurar els fruits que havien estat ofrenats durant la missa. A la seva arribada, el grup ha estat rebut per la Mare Superiora de l’Asil.

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D’aquesta manera, una celebració vinculada a la tradició agrícola i a la identitat de Rubió ha tornat a convertir-se en un espai de trobada per al veïnat i, alhora, en una oportunitat per compartir amb els altres els fruits de la terra.

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