L'atropellament d'un porc senglar obliga a tallar la línia Llobregat-Anoia entre Masquefa i Piera
FGC manté el servei ferroviari operatiu entre Barcelona i Masquefa així com entre Piera i Igualada
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La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) està interrompuda aquest dijous al matí entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, segons informa la pròpia operadora de l'R6. El servei, en canvi, sí que funciona entre Barcelona i Masquefa i entre Piera i Igualada.
L'atropellament s'ha produït a primera hora i, segons FGC, ha estat necessari activar els protocols de bio-seguretat d'acord amb els agents rurals.
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