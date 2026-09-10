Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fira MediterràniaDetinguts crim VilajosanaAliança CatalanaCorre de bou de CardonaAmnistiaKursaal
instagramlinkedin

L'atropellament d'un porc senglar obliga a tallar la línia Llobregat-Anoia entre Masquefa i Piera

FGC manté el servei ferroviari operatiu entre Barcelona i Masquefa així com entre Piera i Igualada

Un tren dels FGC

Un tren dels FGC / Arxiu/Gemma Camps

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Pau Brunet

Pau Brunet

Manresa

La línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) està interrompuda aquest dijous al matí entre Masquefa i Piera per l'atropellament d'un porc senglar, segons informa la pròpia operadora de l'R6. El servei, en canvi, sí que funciona entre Barcelona i Masquefa i entre Piera i Igualada.

L'atropellament s'ha produït a primera hora i, segons FGC, ha estat necessari activar els protocols de bio-seguretat d'acord amb els agents rurals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
  2. No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
  3. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
  4. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  5. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  6. Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
  7. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa
  8. La fiscalia de menors demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa

El Corre de bou es manté com un puntal de la Festa Major de Cardona amb nou sessions programades

El Corre de bou es manté com un puntal de la Festa Major de Cardona amb nou sessions programades

L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials

L'agost ha estat el mes més càlid registrat mai en l'àmbit mundial, amb més d'1,5 graus sobre els nivells preindustrials

Illa crida a una Diada d’unitat davant l’avanç de l’"autoritarisme"

Illa crida a una Diada d’unitat davant l’avanç de l’"autoritarisme"

Menys línies i més alumnes per classe: el malestar als centres educatius de Cardona, Moià i Manresa

Menys línies i més alumnes per classe: el malestar als centres educatius de Cardona, Moià i Manresa

Un nou mapa interactiu mostra gairebé en temps real on es troben les aus d’Europa

Un nou mapa interactiu mostra gairebé en temps real on es troben les aus d’Europa

La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya i es registren 556 defuncions el 2025

La mortalitat per suïcidi cau un 17% a Catalunya i es registren 556 defuncions el 2025

Un foc sota una línia d'alta tensió deixa algunes cases sense llum a Castellar de la Ribera

Un foc sota una línia d'alta tensió deixa algunes cases sense llum a Castellar de la Ribera

El Tribunal de Comptes preveu aplicar l'amnistia als 35 excàrrecs encausats pel procés

El Tribunal de Comptes preveu aplicar l'amnistia als 35 excàrrecs encausats pel procés
Tracking Pixel Contents