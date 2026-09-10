Quan editar també és crear: RARA converteix La Sala d’Igualada en un taller viu
L’exposició ‘Editar és una presència’ mostra el procés artesanal i col·lectiu de la revista i convida els visitants a intervenir en el cinquè número, dedicat a la comunió
Regió7
La Sala, sala municipal d’exposicions d’Igualada, acollirà a partir del pròxim dijous 17 de setembre l’exposició ‘Editar és una presència – Inclinacions atípiques i a contracorrent’, una proposta al voltant del projecte editorial RARA, guanyador del Premi de Disseny Gaspar Camps Ciutat d’Igualada 2025. La inauguració tindrà lloc a les 19 h.
Lluny de plantejar-se com una exposició convencional, la mostra convida els visitants a endinsar-se en el procés de creació d’una revista d’art i pensament. La Sala es transformarà en un taller d’artesania editorial que permetrà descobrir com neix una publicació: des de l’elecció de les temàtiques fins a les decisions gràfiques, els materials i les tècniques que converteixen cada número de RARA en una peça singular.
La proposta pren com un dels seus referents la reconstrucció del taller-estudi de Francis Bacon a la Hugh Lane Gallery de Dublín i incorpora també elements vinculats a les pràctiques expositives de Sophie Calle. Papers, referències, registres i documentació gràfica permetran al públic aproximar-se tant a la dimensió material com conceptual de la revista.
Una revista concebuda com una xarxa
Editada per la cooperativa cultural Surtdecasa, RARA va néixer de la mà del gestor cultural igualadí Roger Mula i la periodista Anna Zaera. El projecte compta amb un consell editorial integrat per persones vinculades al món de l’art i el territori, com Rosa Cerarols, Judit Ulldemolins, Anna Vilamú i Ramon Balagué. El dissenyador igualadí Nil Morist n’és el director artístic i ha desenvolupat una proposta gràfica amb una marcada personalitat visual, reconeguda amb diversos guardons.
El projecte parteix, en bona part, del concepte eternal network de Robert Filliou i de l’esperit FLUXUS, un moviment que va qüestionar les fronteres entre disciplines i va reivindicar l’experimentació, la barreja de llenguatges i la participació. Aquesta filosofia es tradueix en una revista que entén l’edició com una xarxa de creadors, idees i complicitats.
Amb periodicitat anual, RARA ha publicat fins ara quatre números, dedicats a conceptes com la Gana, la Distància, el Refugi i el Joc. Les publicacions combinen obra visual i musical, reflexions filosòfiques, poesia, cartografies, diaris personals i altres formats. Però el procés no s’acaba a la impremta: cada exemplar és intervingut artesanalment de manera individual, fet que converteix cada revista en un objecte únic.
El públic podrà intervenir en el cinquè número
La dimensió participativa del projecte serà especialment visible durant l’exposició. RARA treballa actualment en el seu cinquè número, dedicat al concepte de la Comunió, i part del procés d’intervenció manual dels exemplars es traslladarà a La Sala.
Els visitants podran veure de prop com es construeix la revista i participar en el taller editorial, que funcionarà presencialment durant diversos dies de la mostra. La proposta recupera així les pràctiques participatives de Yoko Ono i busca reduir la distància entre creador, obra i espectador.
L’objectiu és que el públic deixi de ser un simple observador i pugui intervenir directament en el procés creatiu. Les aportacions formaran part del resultat final i, per tant, del cinquè número de RARA.
D’aquesta manera, ‘Editar és una presència’ reivindica l’edició com una pràctica artística, artesanal i comunitària, i planteja les publicacions i el disseny gràfic com a espais de trobada, experimentació i construcció col·lectiva.
Dates i activitats
L’exposició s’inaugurarà dijous 17 de setembre a les 19 h i es podrà visitar a La Sala d’Igualada fins diumenge 11 d’octubre.
Els dijous 24 de setembre, 1 i 8 d’octubre, els editors i artistes de RARA treballaran presencialment al taller instal·lat a l’exposició i convidaran el públic a participar en el procés d’intervenció del nou número.
La cloenda serà el divendres 9 d’octubre i inclourà la primera presentació oficial del cinquè número de RARA, ‘Sobre la comunió’, resultat del procés creatiu desenvolupat durant l’exposició.
El Premi de Disseny Gaspar Camps Ciutat d’Igualada 2025 va ser atorgat per unanimitat pel jurat a la candidatura presentada per l’estudi editorial Surtdecasa SCCL. El jurat, integrat per membres de Disseny Marked, l’Escola d’Art i Disseny Gaspar Camps, el Departament de Cultura de l’Ajuntament d’Igualada i l’extinta associació Disseny Igualada, va destacar el projecte com "un experiment a cavall entre l’art i el pensament; un projecte col·lectiu que vol representar una comunitat, un enllaç i una nova narrativa".
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