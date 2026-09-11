El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf "Bruixa", un espectacle sobre la lluita femenina
El muntatge proposa una mirada sobre la història de les dones a través d’un viatge temporal
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Regió7
Manresa
El proper diumenge 13 de setembre, a dos quarts de set de la tarda, el Casal de Calaf acollirà la representació de Bruixa, la darrera producció del Grup de Dansa Cor de Catalunya. L’espectacle proposa una mirada a la història de les dones i la lluita a través d’un viatge temporal que arrenca al segle XIII i arriba fins als nostres dies.
Bruixa posa el focus en dones que, en èpoques i circumstàncies molt diferents, s’enfronten a les limitacions del seu temps i busquen la manera de decidir sobre la seva pròpia vida.
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