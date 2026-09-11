Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Marxa de TorxesAgenda 11SViolència juvenilFossar de les MoreresPle de CallúsIncendi a Montjuïc
instagramlinkedin

El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf "Bruixa", un espectacle sobre la lluita femenina

El muntatge proposa una mirada sobre la història de les dones a través d’un viatge temporal

El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf &quot;Bruixa&quot;, un espectacle sobre la lluita femenina

El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf "Bruixa", un espectacle sobre la lluita femenina / GRUP COR DE DANSA CATALUNYA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

El proper diumenge 13 de setembre, a dos quarts de set de la tarda, el Casal de Calaf acollirà la representació de Bruixa, la darrera producció del Grup de Dansa Cor de Catalunya. L’espectacle proposa una mirada a la història de les dones i la lluita a través d’un viatge temporal que arrenca al segle XIII i arriba fins als nostres dies.

Bruixa posa el focus en dones que, en èpoques i circumstàncies molt diferents, s’enfronten a les limitacions del seu temps i busquen la manera de decidir sobre la seva pròpia vida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Abellán, cardiòleg: 'En realitat no són 10.000 passos al dia, són molts menys i importa molt com els donis
  2. Sanitat de la Comunitat Valenciana haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros la jove Marta Pérez, nascuda a Cardona
  3. No sento pressió per ser el nebot del Nandu Jubany; la pressió me la poso jo mateix
  4. L'alcaldessa de Solsona acomiada amb emoció a Miquel Pérez, hereu de les comarques lleidatanes: 'La seva manera de fer l'ha convertit en un referent
  5. Sílvia Cubo Pons serà la candidata a Manresa d'Aliança Catalana a les municipals del 2027
  6. Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
  7. Un temporal molt irregular deixa més de 50 litres a punts del Berguedà i del Ripollès
  8. Llibertat vigilada amb tractament terapèutic per als altres dos menors detinguts per l'apunyalament mortal de Manresa

El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf "Bruixa", un espectacle sobre la lluita femenina

El Grup de Dansa Cor de Catalunya porta a Calaf "Bruixa", un espectacle sobre la lluita femenina

De Talamanca a Cardona: la ruta per descobrir les petjades de la Guerra de Successió

De Talamanca a Cardona: la ruta per descobrir les petjades de la Guerra de Successió

Aquesta Diada, més Regió7 per un 25% menys

Aquesta Diada, més Regió7 per un 25% menys

El CB Martorell paga car un bon tram final de curs

El CB Martorell paga car un bon tram final de curs

Sílvia Sanfeliu: "L'obra es podria fer amb una quinzena d'actors i d'actrius; nosaltres en tenim vuitanta-tres"

Sílvia Sanfeliu: "L'obra es podria fer amb una quinzena d'actors i d'actrius; nosaltres en tenim vuitanta-tres"

Núria Bacardit, periodista: "Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir»

Núria Bacardit, periodista: "Aquell matí volíem anar a les Torres Bessones, però ens vam adormir»

L’Adreçador del 11 de setembre del 2026, per Galdric Sala

L’Adreçador del 11 de setembre del 2026, per Galdric Sala

Matthew Macfadyen: "Últimament hi ha moltes històries sobre homes que se senten castrats"

Matthew Macfadyen: "Últimament hi ha moltes històries sobre homes que se senten castrats"
Tracking Pixel Contents