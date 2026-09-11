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Un menor de 17 anys denunciat a Igualada per tercera vegada per conduir sense carnet

El jove conduia una furgoneta per la ciutat el dissabte a la matinada, i va ser aturat en un control

Un control de la Policia Local d'Igualada

Un control de la Policia Local d'Igualada / Policia Local d'Igualada

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Eduard Font Badia

Manresa

La Policia Local d'Igualada ha denunciat per tercer cop un menor de 17 anys per conduir sense carnet per la població. La darrera va ser dissabte passat, quan el jove va ser aturat en un control del cos local de policia.

El menor conduïa dissabte de matinada una furgoneta. En veure'l, els agents el van aturar, van immobilitzar el vehicle i van procedir a denunciar-lo. Era la tercera vegada que a Igualada es produïa aquesta escena, amb un menor al qual ja s'ha aturat i denuncia dues vegades per conduir, evidentment, sense carnet.

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L’article 384 del Codi Penal considera delicte contra la seguretat viària conduir un vehicle de motor «sense haver obtingut mai permís o llicència de conducció». Per a un adult, la pena prevista és presó de 3 a 6 mesos, multa de 12 a 24 mesos o treballs en benefici de la comunitat de 31 a 90 dies. Però com que és menor d'edat, no se li aplica directament aquesta pena com a un adult. El procediment es tramita conforme a la Llei de responsabilitat penal del menor, i la Fiscalia de Menors i el jutjat de menors determinarien la resposta.

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