El pavelló de Calaf recupera l'activitat amb el nou terra de fusta
La nova pista de fusta d’alt rendiment ha suposat una inversió de prop de 100.000 euros i culmina una nova fase de millores en un conjunt esportiu on s’han invertit més d’1,1 milions
Calaf ja té en servei el pavelló després de la renovació de la plataforma del terra, que ara és de fusta, amb una pista d'alt rendiment molt més adequada per a la pràctica esportiva que la que hi havia abans. El nou terra està preparat per a la pràctica del bàsquet, el futbol sala i el voleibol, i millora les condicions de seguretat i confort per als esportistes. Ha tingut un cost de 100.000 euros, s'ha finançat amb el suport del Consell Català de l’Esport, i l'obra s’emmarca en el procés de renovació que l’Ajuntament de Calaf ha impulsat durant els darrers anys per modernitzar el pavelló i el conjunt de la zona esportiva (amb una inversió conjunta d'1,1 milions)
La nova pista se suma a les diferents actuacions executades progressivament al pavelló des de l’any 2016. Entre aquestes hi ha la renovació de paviments, la pintura de la pista petita i l’adequació de les cistelles i del marcador. En els darrers anys també s’ha ampliat l’oferta esportiva exterior amb una nova pista multiesportiva i una pista de vòlei platja, que han representat una inversió de 63.200 euros.
La principal actuació, però, ha estat la rehabilitació energètica integral del Pavelló Municipal, amb una inversió de gairebé d'un milió d’euros. La intervenció ha permès renovar la coberta, la façana i els tancaments, reforçar l’aïllament i millorar les instal·lacions de l’edifici, amb l’objectiu de reduir-ne el consum energètic i millorar-ne el confort.
Les diferents intervencions han permès actualitzar un equipament construït als anys vuitanta i adaptar-lo progressivament a les necessitats actuals, tant des del punt de vista de la pràctica esportiva com de l’eficiència i el confort.
L’objectiu de les actuacions ha estat, d’una banda, millorar les condicions en què entrenen i competeixen els clubs i esportistes i, de l’altra, disposar d’un edifici més eficient energèticament i amb unes instal·lacions renovades que permetin allargar-ne la vida útil.
El dia 5, coincidint amb la festa major de Calaf, es va fer un acte d'inauguració que va comptar amb la participació de l’alcaldessa de Calaf, Montserrat Mases; la regidora d’Esports, Laura Sòria; el secretari general del Departament d’Esports, el berguedà Abel García Marín; el president de la Representació Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Bàsquet, Javier Calles Ramos; així com representants municipals, clubs esportius, esportistes i famílies.
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