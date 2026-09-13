Les feines de restauració de l'incendi de Carme començaran a finals d'any i els propietaris demanen una gestió "global"
El foc va afectar més de 500 hectàrees i la primera fase dels treballs se centrarà a frenar l'erosió del terreny
Mar Martí (ACN)
L'incendi originat al terme municipal de Carme (Anoia) va calcinar, a principis de juliol, 508 hectàrees. Dos mesos després del foc, la Diputació de Barcelona està enllestint la redacció del pla de restauració postincendi amb l'objectiu d'entregar-lo a l'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell a l'octubre. A partir d'aquí, els propietaris treballen amb la idea que a finals d'any o inicis del 2027 comenci la primera fase, que se centrarà a frenar l'erosió del sòl. Amb tot, la presidenta de l'associació, Sílvia Busquets, ha explicat que està previst que les ADF facin una actuació "d'urgència" pròximament per retirar alguns arbres. Busquets reclama la importància "d'agrupar-se" i de fer una actuació "a gran escala".
Tècnics de la Diputació de Barcelona estan ultimant la redacció del pla de restauració de la zona afectada per l'incendi de Carme, que va calcinar el mes de juliol passat un total de 408 hectàrees de tres municipis: Carme (18,34 ha), Vilanova del Camí (105,31 ha) i la Pobla de Claramunt (384,94 ha). L'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell calcula que aquest mes d'octubre la Diputació els entregarà el projecte i que a finals d'any o principis del 2027 podran començar els treballs amb l'objectiu d'enllestir-los la primavera vinent. "Tenim intenció de fer-ho el més ràpid possible, però les coses porten temps, cal fer un estudi complet i trobar les empreses que puguin fer-ho", ha exposat Busquets.
El pla contemplarà diferents fases i Busquets ha explicat que la primera se centrarà a evitar l'erosió del terreny. "Si vingués una pluja molt forta es podria emportar tot el sòl i això dificultaria la regeneració de la zona", ha detallat la presidenta de l'associació. Per això, ha explicat que els treballs de restauració se centraran inicialment en la tala dels arbres més afectats i en deixar algunes de les brancades a terra "per fer una mena de catifa al sòl perquè quan hi hagi les pluges es trobin un impediment i evitin l'erosió". Alhora també es preveu netejar alguns rierols.
Altres actuacions que es faran més endavant, ha detallat Busquets, se centraran en la recuperació, per exemple, d'antics conreus d'oliveres o vinya que hi havia a la zona. "A causa de l'incendi han sortit a la llum molts marges de pedra seca que no se sabia que hi eren perquè hi havia molt sotabosc", ha explicat. De fet, el pla preveu fer una "actuació global" perquè si en un futur torna a haver-hi un incendi "sigui un punt on es pugui actuar".
D'altra banda, la presidenta de l'associació de propietaris ha avançat que les ADF de la zona i també els ajuntaments afectats faran "pròximament" una "actuació d'emergència" paral·lela a l'execució del pla de restauració que consistirà en la retirada d'alguns dels arbres més afectats pel foc.
La importància d'agrupar-se i fer una gestió "global"
L'entitat considera que l'incendi ha tornat a demostrar que la gestió forestal pot reduir la intensitat del foc, però que les zones tractades han d'estar connectades i formar part d'una xarxa més àmplia. Busquets recorda que a la zona de bosc on s'hi havia actuat les flames van avançar amb menys intensitat i es van mantenir dins de la capacitat d'extinció dels Bombers. "Aquí està ple de propietaris que potser tenen mitja, una o tres hectàrees, i està molt bé fer una bona gestió en una finca, però potser et trobes que el veí del costat té un bosc amb molta massa i t'acaba afectant igualment", ha lamentat Busquets. Per això, reivindica la importància que els propietaris "s'agrupin" i "es faci un treball que pugui abraçar diverses hectàrees".
L'Associació de Propietaris Forestals Serres Miralles-Orpinell compta actualment amb uns 250 propietaris de 13 municipis de l'Anoia, i fan una crida perquè els propietaris dels tres municipis afectats pel foc de Carme es posin en contacte amb ells de cara a l'execució del pla de restauració de la zona cremada. Busquets ha recordat que individualment és molt difícil tirar endavant plans de gestió o tasques de prevenció i recorda que a través de l'associació poden accedir ajuts de la Generalitat i la Diputació que "faciliten" la feina als propietaris.
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