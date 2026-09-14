Igualada repassa quatre dècades de l’arquitectura de Pere Puig
El Museu de la Pell acull una retrospectiva que repassa la trajectòria d’un arquitecte que ha deixat empremta en equipaments, habitatges i espais públics de l’Anoia i arreu del país
Regió7
Més de quatre dècades dedicades a l’arquitectura es condensen en una retrospectiva que reivindica la trajectòria i el llegat de Pere Puig. L’exposició, “Pere Puig, arquitecte. Una retrospectiva" que obrirà les portes el 18 de setembre al Museu de la Pell d’Igualada, recorre alguns dels projectes més representatius de l’arquitecte igualadí a través de fotografies, plànols, maquetes i material audiovisual, i permet descobrir els referents i la particular mirada que han definit la seva obra.
L’acte institucional d’inauguració tindrà lloc el divendres 25 de setembre, a les 19 h, a la mateixa sala d’exposicions del Museu de la Pell. La mostra compta amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada, el Museu de la Pell d’Igualada i Comarcal de l’Anoia i la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
La finalitat de la mostra és reivindicar l’aportació de Pere Puig a l’arquitectura contemporània i, al mateix temps, acostar al públic els seus referents, la seva mirada i la manera d’entendre l’ofici.
Una part central de la mostra està dedicada a una selecció de les obres més representatives de Pere Puig, explicades a través de plafons amb documentació gràfica i informació dels projectes. Entre els treballs que s’hi podran veure hi ha actuacions molt vinculades a Igualada i l’Anoia, com la rehabilitació de Cal Granotes, el Centre Cívic de Fàtima, el Pont de Fàtima, el Campus Motor Anoia o el centre cultural Mont-Àgora, al costat d’habitatges, equipaments i altres intervencions realitzades arreu del país.
Una vida dedicada a l’arquitectura
Pere Puig va néixer a Igualada l’any 1955 i des de ben jove va tenir clara la seva vocació. L’afició pel dibuix, heretada del seu pare, el va acostar a una professió que ja havia decidit exercir als onze anys. Entre 1974 i 1981 va estudiar a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en uns anys marcats pel Moviment Modern i amb arquitectes com Le Corbusier, Mies van der Rohe, o Louis Kahn com a alguns dels seus grans referents.
L’any 1984 va obrir despatx propi a Igualada i va iniciar una trajectòria que ha combinat habitatge privat, obra pública, equipaments, rehabilitació i intervencions sobre el patrimoni. Als anys noranta va començar a participar en concursos públics i, entre 1994 i 2000, també va ser professor de Projectes a l’ETSAB.
La seva obra ha estat reconeguda en diverses edicions dels Premis FAD i en certàmens internacionals com el World Architecture Festival de Berlín o els WAN Awards de Londres. Al llarg de tota la seva carrera, Puig ha defensat l’arquitectura com un procés d’aprenentatge permanent, alimentat també per disciplines com l’art, la filosofia, l’antropologia, el medi ambient, la tecnologia, la música o el cinema. L’exposició coincideix amb el tancament del seu despatx professional, després de més de quatre dècades d’activitat, a causa d’una malaltia neurodegenerativa que li limita progressivament la mobilitat.
La mostra està comissariada per Roger Velàzquez i compta amb la direcció artística de Ramon Enrich. Els textos són de Maria Enrich i Marina Llansana, l’audiovisual és obra de Marc Vila i la documentació ha anat a càrrec de Glòria Ferré.
“Pere Puig, arquitecte. Una retrospectiva” es podrà visitar del 18 de setembre al 18 d’octubre a la Sala d’Exposicions del Museu de la Pell d’Igualada. Els horaris de visita són de dimarts a divendres, de 10 a 14 h; els dijous i divendres també de 16 a 20 h; i els dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 14 h. Els dilluns el Museu és tancat.
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