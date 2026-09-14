El Meteocat renova el radar de la Panadella per detectar millor les tempestes a Catalunya: podrà calcular fins i tot la mida de la pedra
El Servei Meteorològic de Catalunya inicia la modernització de la seva xarxa amb la renovació del radar de l'Anoia, que estarà entre quatre i cinc mesos en obres
ACN
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha començat les obres per renovar el radar de la Panadella (Anoia). La nova tecnologia incorporarà un sistema de polarització dual, que permetrà una visió horitzontal i vertical de manera que la pluja, la neu o la calamarsa es podran analitzar en més dimensions. La tecnologia farà possible millorar el càlcul de la precipitació acumulada, identificar les capes de fusió de la neu i, fins i tot, estimar la mida de la pedra en un episodi de temps violent. Els treballs, que duraran cinc mesos, han donat el tret de sortida a l'actualització dels quatre radars de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD).
Situat a prop de la Creu del Vent (a 825 metres d'altitut), al municipi de Montmaneu, el radar meteorològic de la Panadella es va contruir l'any 2003 i es troba en un edifici de 40 metres d'alçada.
Roger Vendrell, cap de l’àrea de Sistemes d’Observació Meteorològica, també ha indicat que els nous radars passaran d’emetre polsos electromagnètics d’una potència màxima de 7,5 kW a 200 kW. Aquesta modificació contribuirà que el senyal arribi més lluny en travessar zones de precipitació intensa i que detecti àrees en què la pluja cau de forma més feble. Tot plegat suposarà fer un càlcul més precís de la intensitat de la tempesta i detectar millor els patrons associats al temps violent.
D’altra banda, les dades que es generin tindran una resolució més alta. “Passarem d’un zoom de les dades d’1 km a 300 m i tindrem més horitzó per obtenir dades, cosa que implica que puguem cobrir zones més allunyades”, ha detallat Vendrell.
Aprofitant que les dades que s’obtindran seran de més qualitat i abast, des del Meteocat es canviarà l’estratègia d’escaneig dels radars. Actualment, els radars de l’XRAD prenen dades de 16 elevacions diferents, des dels 0,6° fins als 27°. El procés es repeteix cada sis minuts. Ara es passarà a fer cada cinc minuts, és a dir, es passarà de 10 a 12 escanejos complets en una hora. D'aquesta manera el seguiment dels episodis serà més acurat.
A més, es canviarà la freqüència en què operen els radars de Vallirana i de Puig d’Arques per evitar les interferències que es generen, principalment, a causa de les xarxes wifi de la zona.
La renovació es farà de manera esglaonada, aturant d’un en un els radars. Es calcula que cada radar estarà aturat uns quatre o cinc mesos, perquè abans d’instal·lar el nou model cal fer obres d’adaptació i millora dels edificis que els allotgen.
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