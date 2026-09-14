El nou mercat municipal d'Igualada obrirà portes el setembre de 2027 amb una vintena de parades
El projecte té un cost de 5 MEUR i inclou la transformació de la planta baixa i la instal·lació d'un supermercat
ACN
La remodelació del mercat municipal de la Masuca d'Igualada estarà enllestida l'estiu de 2027 i obrirà portes el mes de setembre d'aquell any. Així ho ha assegurat aquest dilluns l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, en una visita d'obres al nou equipament, que té un cost d'entre 5 i 6 MEUR i està finançat per la Diputació de Barcelona. Les obres, que van arrencar fa dos anys, havien d'acabar-se inicialment a finals d'aquest any. L'alcalde ha justificat l'endarreriment per la "magnitud" de l'obra i pel fet que s'està fent amb una part del mercat obert. L'equipament tindrà una vintena de parades i també un supermercat. "Serà generós amb espais, amb molta llum natural i amb les darreres novetats en eficiència energètica", ha resumit Castells.
La reforma del mercat municipal de la Masuca d'Igualada contempla la rehabilitació integral de la planta baixa de l'edifici, que tindrà vidres que donen al carrer, la instal·lació d'un supermercat amb productes "complementaris" a l'oferta dels paradistes i la col·locació de plaques fotovoltaiques al sostre. Inicialment, s'havia previst una reforma integral pressupostada en 12 MEUR, ja que es modificava l'estructura de l'aparcament i de la rampa d'accés i, a més, obligava a fer un mercat provisional mentre duressin les obres valorat en 2 MEUR. El projecte inicial va aixecar crítiques dels paradistes i dels partits de l'oposició i, finalment, es va remodelar.
L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha destacat que el nou mercat serà un "epicentre de dinamisme i activitat econòmica i comercial" del barri de la Masuca, indret on ha recordat que en els últims temps s'hi ha instal·lat el campus universitari de Salut i l'enllaç amb la Ronda Sud. De fet, Castells ha avançat que hi ha algunes propostes "molt avançades" i d'altres "més embrionàries" per "generar al voltant d'un centenar de pisos d'obra nova als entorns del mercat".
Pel que fa a l'obra, Castells ha dit que serà un mercat "generós amb espais, amb molta més llum natural i amb les darreres novetats en eficiència energètica". En concert, el nou mercat disposarà d'una vintena de parades a l'interior i unes 4 o 5 més en espais exteriors. A més, s'instal·larà un supermercat en un espai d'uns 600 metres quadrats. Es tracta de la zona on actualment hi ha algunes de les parades obertes mentre s'estan fent les obres de rehabilitació. Castells ha avançat que després de l'estiu que ve els paradistes ja podran instal·lar-se al nou espai.
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