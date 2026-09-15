Calaf inaugura la primera estació de mercaderies privada que s'obre a Catalunya en els darrers 30 anys
L'empresa Autoflotas ha invertit 12 milions en construir una estació logística amb quatre vies connectades a la xarxa de Renfe
L'empresa Autoflotas inaugura dijous la seva nova terminal ferroviària de Calaf-els Prats del Rei, la primera terminal privada i de nova construcció desenvolupada a Catalunya en els darrers trenta anys. La infraestructura, que ha suposat una inversió superior als 12 milions d'euros, representa una fita per al desenvolupament de la logística ferroviària al país i reforça el posicionament de Calaf-Prats del Rei com a enclavament estratègic per a la logística de vehicles, segons han explicat fonts de la mateixa empresa.
L'acte d'inauguració, que se celebrarà a la seu d’Autoflotas a Calaf el pròxim 17 de setembre, comptarà amb la participació de la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alicia Romero, així com representants del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de la Generalitat de Catalunya, de les administracions locals, d'associacions empresarials i del sector de l'automoció, a més dels principals clients de la companyia.
El projecte ha rebut una subvenció de prop de 4 milions d’euros del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el marc del Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital, i ha comptat amb el finançament principal de l'Institut Català de Finances (ICF).
La nova terminal connecta directament les instal·lacions d'Autoflotas amb la xarxa ferroviària, amb Renfe, facilitant noves connexions amb els principals centres productius de la península i d'Europa. I per a l'empresa representa un canvi de paradigma en la distribució de vehicles. Mentre que un camió pot transportar aproximadament vuit vehicles, un tren en pot transportar més de 200, multiplicant la capacitat operativa i reduint de manera significativa el trànsit pesant per carretera. I a la capacitat cal afegir-hi que el transport ferroviari és fins a set vegades més eficient energèticament i permet reduir aproximadament un 75 % les emissions de CO₂ respecte al transport per carretera, contribuint directament a la descarbonització del sector de l'automoció. La Campa d’Autoflotas a Calaf-Prats del Rei es consolida com a pol logístic.
La terminal incorpora quatre noves vies ferroviàries paral·leles a la via general, preparades per operar trens de fins a 750 metres de longitud. Aquesta configuració permet gestionar de manera integrada totes les operacions de càrrega, descàrrega i distribució de vehicles.
Calaf, en matèria ferroviària es considera una ubicació "estratègica", segons fonts de l'empresa, per la seva relativa proximitat als Ports de Barcelona i Tarragona, així com a la frontera francesa. I aquesta ubicació reforça el paper de l'empresa com un dels principals nodes logístics de la Península.
La inauguració de la nova terminal culmina el procés de creixement sostingut d'Autoflotas en els darrers anys. La primera instal·lació que es va fer a Calaf tenia capacitat per a 500 vehicles i, actualment, la companyia ha evolucionat fins a disposar d'onze centres logístics distribuïts entre Catalunya, Madrid, Sevilla, València i la Corunya, amb una capacitat agregada de 38.000 vehicles. En l'últim any, Autoflotas ha gestionat més de 200.000 vehicles. A hores d'ara és un dels principals operadors logístics especialitzats en automoció de l'Estat.
En paraules de Jordi Caballol, fundador i director general d'AUTOFLOTAS, «aquesta nova terminal ferroviària representa un pas estratègic en l'evolució de la companyia i referma el nostre compromís amb una logística més eficient, sostenible i competitiva. És una infraestructura pensada per donar resposta als nous reptes del sector i continuar oferint el millor servei als nostres clients».
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