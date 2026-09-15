El Campus d'Igualada ja aporta un 10% dels alumnes de la Universitat de Lleida
La capital de l'Anoia ja supera els 1.000 universitaris matriculats i 302 comencen el curs aquesta setmana
Regió7/ACN
El Campus Universitari Igualada-UdL té 302 nous estudiants que aquesta setmana comencen la seva activitat. Aquest dilluns s'ha fet la recepció dels alumnes, ja a punt per iniciar el curs acadèmic 2026-2027. La Jornada d’Acollida ha permès als estudiants de nou accés conèixer els estudis que cursaran, els principals serveis de la Universitat de Lleida i els espais on desenvoluparan la seva activitat universitària. La Universitat de lleida també imparteix estudis a la Seu d'Urgell, on hi ha una cinquantena de nous alumnes. En el conjunt de la Universitat hi ha 10.000 alumnes matriculats, 1.000 a Igualada.
Pel que fa a la distribució de l’alumnat de nou accés a la capital de l'Anoia, la meitat, uns cent-cinquanta, corresponen als estudis relacionats amb la Salut. Aquests estudis es desenvolupen a l’edifici Ciències de la Salut, ubicat al passeig Verdaguer, que compta amb una connexió directa amb el 4D Health, un centre de simulació clínica on l’estudiantat realitza bona part de la seva formació pràctica. L’altra meitat de les noves matrícules corresponen als estudis que s’imparteixen a l’edifici Pla de la Massa, amb un centenar que inicien alguna de les titulacions d’Enginyeria i una cinquantena d’estudiants que comencen el grau d’Administració i Direcció d’Empreses.
Poc més de 10.000 alumnes han iniciat aquest dilluns les classes en algun dels 55 graus i dobles graus que ofereix la Universitat de Lleida (UdL), tant en centres propis com adscrits. D'aquests, prop de 2.600 són estudiants de primer curs, dels quals 302 s'incorporen al campus Igualada-UdL; 20 a Tremp; 43 a la Seu d'Urgell i, la resta, a la capital del Segrià. La comunitat universitària supera enguany les 19.000 persones, incloent-hi tot l'estudiantat, el personal docent i investigador (PDI) i el de gestió i serveis (PTGAS). A l'espera de la següent matrícula, el 15 d'octubre, posterior a la convocatòria extraordinària de les PAU, 35 titulacions de les 50 que imparteixen els centres propis de la UdL han penjat el cartell de "complet".
En global, la Universitat de Lleida ha omplert gairebé 2.600 de les 2.740 places noves que oferia aquest curs 2026-2027. La rectora, Maria Àngels Balsells, s'ha mostrat molt satisfeta amb la matrícula i, sobretot, amb el volum que representa tota la comunitat universitària. "La xifra ens fa sentir orgullosos i demostra que la Universitat de Lleida és el motor de transformació del territori. El fet de sobrepassar les 19.000 persones és un element que ens posa en valor com una institució molt forta", ha destacat.
El curs a la UdL arrenca amb la posada en marxa del carnet digital com una de les principals novetats. La institució aposta per primer cop per aquesta opció més sostenible, disponible de forma immediata al telèfon mòbil i reduint l'ús de plàstic. L'alumnat de nou ingrés ha de demanar hora per activar-lo. L'únic requisit és haver realitzat la matrícula.
El carnet permet identificar-se com a membre de la comunitat universitària, accedir a recursos com Biblioteca i Documentació, i gaudir d'altres avantatges en serveis del territori. El carnet físic és una "opció voluntària i excepcional" que es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs. Només és estrictament necessari per accedir als aparcaments de bicicletes dels campus de Rectorat, Cappont i Agrònoms.
Aquesta versió digital incorpora també el carnet europeu de l'estudiantat, ha explicat la rectora. La resta de membres de la comunitat universitària també poden activar el seu carnet digital a través de l'App UdL, que desplegarà noves funcionalitats de forma progressiva al llarg del curs com ara les notícies, un apartat d'activitats i esdeveniments o un espai de participació, ha avançat Balsells.
La Jornada d’Acollida al Campus d'Igualada ha inclòs diferents activitats organitzades per les facultats i escoles amb presència al Campus i adaptades als diversos estudis. Els equips directius i de coordinació han presentat els plans d’estudis i han donat a conèixer serveis com la biblioteca, el Campus Virtual, el Consell de l’Estudiantat o els recursos d’acompanyament i orientació de la UdL.
Una de les novetats d’aquesta edició han estat les gimcanes organitzades al Campus Igualada-UdL per l’Escola Politècnica Superior, per la Facultat de Dret, Economia i Turisme, i per la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, per als estudiants de nou accés dels diferents graus impartits als dos edificis del Campus. Les activitats, formades per proves distribuïdes per diferents espais dels edificis, han permès als nous estudiants familiaritzar-se amb el Campus d’una manera més dinàmica i afavorir la cohesió entre els companys i companyes de curs.
Amb un miler d’estudiants i una oferta de vuit titulacions entre graus, dobles graus i màsters, el Campus Universitari d’Igualada-UdL es distingeix per la combinació de formació especialitzada, una relació propera amb l’estudiantat i unes instal·lacions de primer nivell. A més, manté una clara aposta per la internacionalització mitjançant dobles titulacions i fomenta la inserció laboral dels graduats amb pràctiques en empreses i institucio
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