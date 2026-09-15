Castellolí torna a tenir botiga de queviures amb la reobertura de Cal Peret
L’establiment, impulsat per l’Ajuntament, aposta pel comerç local i pels productes de proximitat
Regió7
Castellolí celebra la recuperació d'un servei molt reclamat pels veïns i d'un espai històric de la vida comercial del poble. Dissabte 19 de setembre el municipi inaugura Cal Peret, la nova botiga de queviures i productes de proximitat. L’acte, obert a tota la ciutadania, tindrà lloc d’11.30 a 12.30 h a l’avinguda de la Unió.
La inauguració comptarà amb la presència de representants institucionals de l’Ajuntament de Castellolí, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de l’Anoia, així com de representants de diversos ajuntaments de la comarca, que mostraran el seu suport a la iniciativa. Durant l’acte hi haurà música en directe a càrrec del duet format per Biel Serena i Nàdia Orta, i un pica-pica amb productes de proximitat. També serà l’oportunitat per conèixer de primera mà el nou establiment i el projecte que hi ha al darrere. Els assistents rebran, a més, una bossa de tela commemorativa de la inauguració.
L’obertura de Cal Peret culmina un projecte impulsat per l’Ajuntament de Castellolí per recuperar un comerç que durant anys havia format part de la vida quotidiana del poble. Després d’un període sense aquest servei, la reobertura de Cal Peret tornar a oferir als veïns un establiment on trobar productes bàsics al mateix municipi. El nou establiment oferirà una àmplia varietat de queviures, productes de neteja i una petita secció de ferreteria, així com aliments del Parc Agrari de la Conca d’Òdena i del Parc Rural de Montserrat, amb l’objectiu de reforçar el comerç local i donar visibilitat als productors del territori. També comptarà amb una zona d’aparcament per als clients.
El projecte va ser possible gràcies a la cessió de l’immoble per part de la família Costa Castelltort i, posteriorment, l’Ajuntament va convocar una licitació pública per trobar la persona encarregada de gestionar el negoci. El procés va despertar un gran interès i es van rebre 57 candidatures d’arreu de Catalunya. Finalment, l’adjudicació va recaure en Sandra Safont, responsable del nou establiment.
Cal Peret forma part de l’Essencial, la Xarxa de Comerç Rural de l’Anoia, un projecte impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia amb l’objectiu de donar suport i revitalitzar el comerç als petits municipis de la comarca. La iniciativa compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya i busca reforçar el comerç de proximitat i contribuir a mantenir viu el teixit comercial dels pobles petits.
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