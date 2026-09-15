Igualada dona el tret de sortida a ‘Improshow contra el càncer’, un circuit de cultura i solidaritat
El circuit, impulsat per l’Associació Contra el Càncer a Barcelona, combinarà improvisació i participació del públic per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia
Regió7
Igualada donarà aquest dissabte, 19 de setembre, el tret de sortida a ‘Improshow contra el càncer’, un nou circuit cultural i solidari impulsat per l’Associació Contra el Càncer a Barcelona. La iniciativa començarà al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada i recorrerà durant els mesos de setembre, octubre i novembre un total de deu municipis de la província de Barcelona.
La proposta combina humor, improvisació i participació del públic amb l’objectiu de convertir la cultura en una eina de sensibilització i solidaritat. Els actors construeixen les escenes en directe a partir de les propostes que fa el públic, de manera que cada funció és diferent.
La presentació del circuit s’ha fet aquest dimarts al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada, amb la participació de Sílvia Pérez, representant de l’Associació Contra el Càncer; Miquel Vives, regidor d’Entitats de l’Ajuntament d’Igualada, i diversos actors d’Improshow, que han donat a conèixer el projecte i el format de l’espectacle.
L’actuació d’Igualada serà la primera d’un calendari que inclou nou municipis més: Barberà del Vallès, Manresa, Mollet, Montmeló, Vilafranca, Gavà, Santa Coloma, Sant Boi de Llobregat i Sant Feliu de Llobregat. Les funcions s’allargaran fins al 21 de novembre.
A través d’aquest circuit, l’Associació Contra el Càncer busca recaptar fons per continuar desenvolupant programes de prevenció, atenció a les persones amb càncer i les seves famílies, i investigació, alhora que apropa aquestes activitats al conjunt del territori.
Després de l’estrena a Igualada, el circuit continuarà el 26 de setembre a Barberà del Vallès i passarà posteriorment per Manresa, el 3 d’octubre; Mollet, el 17 d’octubre; Montmeló, el 23 d’octubre; Vilafranca, el 5 de novembre; Gavà, el 13 de novembre; Santa Coloma, el 15 de novembre; Sant Boi de Llobregat, el 20 de novembre, i Sant Feliu de Llobregat, el 21 de novembre.
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