El MOU-TE reprèn les caminades saludables a Capellades sota l’organització de l’Ajuntament
La iniciativa ofereix dues sortides mensuals, amb recorreguts d’iniciació i avançats, per promoure l’activitat física i la participació social de les persones adultes i grans
Regió7
La nova edició del MOU-TE a Capellades porta al municipi, a partir del divendres 18 de setembre, un seguit de caminades saludables que s'organitzaran en dos nivells: iniciació i avançat. La proposta promociona l'activitat física, la salut comunitària i la participació social de les persones adultes i grans.
Fins fa poc aquesta era una iniciativa impulsada des del CAP Capellades, però a partir d’ara l’organització anirà a càrrec de l’Ajuntament de Capellades.
La primera sortida serà aquest divendres 18 de setembre amb el grup d’iniciació i es farà de 9.15 a 11.45h. El grup avançat quedarà a la mateixa hora, però el divendres 25.
La previsió és fer dues sortides cada mes, una de cada nivell. En general, es farà sempre els dos darrers divendres de mes, excepte si coincideix amb festivitats com serà el cas del mes de desembre.
Les excursions seran conduïdes amb monitoratge professional que vetllarà per planificar recorreguts adequats a cada nivell, dinamitzar i fomentar la participació així com gestionar les incidències i aplicar els protocols de seguretat en cas de necessitat.
De moment, la sortida serà en el mateix lloc que fins ara, davant del CAP Capellades.
La regidora de salut, Sònia Buades, explica com “els beneficis de l’activitat física estan clarament demostrats i per això des de l’Ajuntament hem considerat important prendre el relleu en l’organització d’aquesta activitat i mantenir-la encara durant aquesta temporada, esperant que tingui una bona acollida entre els usuaris”.
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