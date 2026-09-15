La Pobla recupera la memòria dels mestres del moble tradicional català
El Portal de la Memòria reprèn la sessió anul·lada arran de l’incendi del 6 de juliol i recupera la història de l’artesania del moble al municipi
Regió7
Sota el títol "Els mestres del moble català tradicional a la Pobla de Claramunt: Ars Populi, el Celler d’Art i el Corc, l’artesania del moble", el Portal de la Memòria de la Pobla de Claramunt recupera la sessió dedicada als mestres del moble català tradicional. L'acte es va haver d’anul·lar arran de l’incendi del passat 6 de juliol, per aquest motiu torna dijous 17 de setembre, a partir de les 18.30, a l’Ateneu Gumersind Bisbal.
La sessió serà conduïda per Jep Rabell Padró i comptarà amb la participació d’Antoni Argelich i Josep Bartrolí. A més l’exposició dedicada a aquesta part de la història del municipi es pot visitar de l’11 al 27 de setembre, a la Sala Municipal d'Exposicions de l’Ajuntament. La mostra permetrà conèixer i fer valdre la tradició artesana vinculada al moble i la seva importància en la història del municipi.
L’Ajuntament convida la ciutadania a visitar l’exposició i a participar en aquesta nova sessió del Portal de la Memòria, una iniciativa que contribueix a preservar, divulgar i compartir la memòria i el patrimoni del municipi.
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